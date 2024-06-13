Antalya Havalimanı'nın yolcu ve uçak yoğunluğu arttı Antalya Havalimanı'nda mayısta gelen ve giden olmak üzere toplamda 3 milyon 916 bin 213 yolcuya hizmet verildi, 23 bin 766 uçak iniş ve kalkış yaptı.

AA

Antalya'daki turist yoğunluğu arttıkça ulaşım araçlarının da hareketliliği artıyor.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü tarafından Antalya Havalimanı'nın mayıs ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistikleri açıklandı.

Buna göre, havalimanında mayısta iç hat yolcu trafiği 576 bin 700, dış hat yolcu trafiği 3 milyon 339 bin 513 oldu.

Havalimanından bir ayda toplam 3 milyon 916 bin 213 yolcuya hizmet verildi.

Uçak trafiği

Mayısta havalimanına iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 4 bin 11, dış hatlarda 19 bin 755 olmak üzere toplamda 23 bin 766'ya ulaştı.

Kargo trafiği

Kargo, posta, bagaj gibi yük trafiği ise kayıtlara 48 bin 100 ton olarak geçti.

Yılın ilk 5 ayındaki yoğunluk

Yılın ilk 5 ayında ise Antalya Havalimanı'nda yolcu trafiği 9 milyon 685 bin 447, uçak trafiği 64 bin 319, yük trafiği ise 115 bin 320 ton olarak gerçekleşti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)