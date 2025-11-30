Antalya otellerinde yılbaşı heyecanı: Rezervasyonlar başladı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Antalya, yılbaşı turizmine hazırlanıyor.

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu, yılbaşı için rezervasyonların başladığını ve kış sezonunda açık olan otellerin yılbaşını dolu geçireceğini söyledi.

Turizmde yılı 17 milyondan fazla turistle kapatmaya hazırlanan Antalya'daki otellerde, yılbaşı programları için çalışmalar başladı.

Antalya'nın en önemli pazarları Rusya, Almanya, İngiltere, Polonya, Hollanda ve Kazakistan olarak öne çıkıyor.

YILBAŞINA YÖNELİK ETKİNLİKLER BELİRLENİYOR

Bir yandan oteller yılbaşı konseptine göre süslenirken, diğer taraftan özel geceye yönelik etkinlikler belirleniyor.

YILBAŞINA ÖZEL MENÜLER HAZIRLANIYOR

Otellerin mutfaklarında ise misafirlere sunulacak menüler için hazırlıklar yapılıyor.

"YILBAŞI REZERVASYONLARI GELMEYE BAŞLADI"

Yılbaşı için de rezervasyonların gelmeye başladığını ve hatta yurt dışından yoğun rezervasyon aldıklarını anlatan Kavaloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

İklim şartları da çok güzel gidiyor. Halen daha denize giren insanlar var Antalya'da. Bunu da önemsiyoruz. Yılbaşı için rezervasyonlar başladı. Özellikle yurt dışından gelen rezervasyonlar hemen hemen tamamlandı. Antalya'da açık olan otellerin tamamı yılbaşını dolu geçirecek. Ana pazarlarımız Rusya, Almanya, İngiltere'den yoğun talep var ama son zamanlarda Balkan ülkelerinden de Antalya ciddi bir tercih alıyor. Polonya'dan da gelişler devam ediyor. İç pazar ve gurbetçilerle birlikte yoğunluk bekliyoruz.

"ANTALYA'DA AÇIK OLAN OTELLERİN TAMAMI YILBAŞINI DOLU GEÇİRECEK"

"ANTALYA'YA YILDA 17 MİLYON TURİST SEVİYESİ KORUNACAK"

AKTOB Başkanı Kavaloğlu, turizmde güzel bir yıl geçirdiklerini, turizmin çeşitlendirilmesi ve 12 aya yayılması konusunda çalışmalar yapılması gerektiğini ifade ederek şu bilgileri verdi: