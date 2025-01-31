Antalya Toroslarda yetişen defne yaprakları Avrupa'ya gidiyor

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Defne yaprakları; ilaç, gıda, kimya, boya ve kozmetik alanlarında kullanılıyor ve her yerde her zaman bulunmadığı için da hayli kıymetli.

Antalya'nın Akseki ilçesinde dağlık alandan toplanan ve Avrupa'ya ihraç edilen defne yaprakları, kırsal mahallelerde yaşayanlara geçim kaynağı oldu.

Köylülerin işlenen defne yaprakları, Almanya ve Polonya başta olmak üzere İtalya, Fransa, İspanya ve Hollanda gibi Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor.

KIRSAL ALANDA YAŞAYAN KÖYLÜLER OCAK-ŞUBATTA DEFNE YAPRAĞI TOPLUYOR

Torosların eteğinde Manavgat Nehri'nin kenarında 250 rakımda bulunan kırsal alandaki Sinanhoca Mahallesi'nin sakinleri, yüksek verim elde etmek için 3 yılda bir ocak-şubat aylarında defne yaprağı hasadı yapıyor.

YAPRAKLAR NEMLİ VE KALİTELİ

Bölgede yetişen defne yapraklarının, yanından geçen nehrin neminden kaynaklı yağlı ve kaliteli olduğu değerlendiriliyor.

80 AİLEYE GEÇİM KAYNAĞI

Akseki Orman İşletme Müdürlüğünden alınan izinle toplanan defne yaprakları, mahallede yaşayan yaklaşık 80 aileye gelir kapısı oluyor.

Kırsal mahalle sakinleri, dik yamaçlardaki ağaçlardan topladıkları defne yapraklarını traktör römorklarına yükleyip meydana taşıyor.

KİLOSU 20 LİRA

İlaç, gıda, kimya, boya ve kozmetik gibi birçok sektörde kullanılan defne yaprağının kilosunu bölge halkından 20 liraya alan firmalar, bunları fabrikalarda işlemek üzere İzmir'e götürüyor.

"İYİ GELİR KAYNAĞI"

Sinanhoca Mahallesi Muhtarı Erol Büyükarslan, defne yapraklarının köylüler için iyi gelir kaynağı olduğunu söyledi.