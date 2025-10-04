Antalya turizminde yeni 2 rekor: Her 4 turistten 1'i Rus

Önemli turizm merkezlerinden olan Antalya, hem tarihi ve antik değerleri, hem de doğasıyla dünyada en çok yabancı turistin geldiği ilk 10 şehir arasında bulunuyor.

Eylül ayı sonu itibarıyla, en önemli 2 pazar olan Rusya-Ukrayna arasındaki savaşın devam etmesi, İsrail'in Filistin ve Orta Doğu'da başlattığı savaş, dünya genelinde yaşanan ekonomik sorunlar ve fiyat artışları gibi pek çok soruna rağmen yeni 2 rekora daha imza atıldı.

9 AYDA 14 MİLYON TURİST GELDİ

Antalya Havalimanı ile Gazipaşa-Alanya Havalimanı'na gelen yabancı turist sayılarına göre ocak-eylül arasındaki 9 aylık dönemde Antalya'ya toplam 14 milyon 91 bin turist geldi.

Bu sayı Antalya turizm tarihinde ocak-eylül 9 aylık dönemdeki tüm zamanların en yüksek yabancı turist sayısı rekoru olarak kayıtlara geçti.

ANTALYA TURİZMİNDE TÜM ZAMANLARIN REKORU

Geçen yılın aynı dönemine yüzde 0,14 gibi küçük bir oran ve yaklaşık 20 bin kişilik bir artış kaydedildi.

Bu yılın eylül ayında da Antalya turizminde tüm zamanların yeni bir rekoruna daha imza atıldı.

EYLÜL DE ARTIK 'YÜKSEK SEZON' KATEGORİSİNDEA

Eylül ayında, rekor yılı olan 2024 Eylül ayına göre yaklaşık 55 bin turist artışıyla toplamda 2 milyon 388 bin kişi geldi.

Eylül ayı da artık 2 milyonun üstüne ulaşılan turist sayıları ile 'yüksek sezon' olarak adlandırılan haziran, temmuz ve ağustos ayları kategorisinde yer almaya başladı.

RUS TURİST SAYISI 3 MİLYONU AŞTI

Antalya turizminin en önemli pazarı konumundaki Rusya, bu yıl da 9 aylık dönemde en çok turist gönderen ülke oldu.

Toplam turist sayısındaki payı yüzde 24'ü aşan Rus turist sayısı yüzde 2'ye yakın artışla 3 milyon 306 bin kişiye ulaştı.

Geçen yılın aynı dönemine göre Rus turist sayısı 61 bin kişiye yakın artış gösterdi.

Antalya'ya gelen 4 turistten biri Rus olarak kayıtlara girdi.

HER 5 TURİSTTEN BİRİ ALMAN OLARAK KAYDEDİLDİ

İkinci sıradaki Almanya'dan ise geçen yıla göre çok az bir düşüşle 2 milyon 702 bin turist geldi.

Almanların toplamdaki payı yüzde 20 oldu.

Buna göre de her 5 turistten biri de Alman turist olarak kayıtlara geçti.

SIRAYI İNGİLİZ VE POLONYALI TURİSTLER TAKİP ETTİ

Antalya'da Rus ve Alman turistleri İngiliz ve Polonyalı turistler takip etti.

Eylül sonu itibarıyla İngiltere'den yüzde 0,5 düşüşle 1 milyon 298 bin kişi geldi.

Polonya'dan ise yüzde 0,5 artışla 1 milyon 101 bin kişi geldi.

"BİZİ SEVİNDİREN RAKAMLARA ULAŞTIK"

Antalya'nın bu yıl eylül sonu itibarıyla 14 milyon 91 bin turistle yeni bir rekor kırdığını söyleyen Kundu turizm bölgesindeki 5 yıldızlı otelin Genel Müdürü İsmail Çağlar, eylül ayı olarak da tüm zamanların en yüksek turist sayısına ulaşıldığını dile getirdi:

Geçen yıla rekor yılı diyorduk. Ama bu sene şu an itibarıyla, geçen senenin rekoru kırıldı. Öncelikle 'maşallah' diyelim. Yani bütün olumsuzlukları göz önünde bulundurursak, bu bütün turizm paydaşlarının büyük başarısıdır. Savaşlar ve ekonomik zorluklara rağmen bizi çok sevindiren rakamlara ulaştık.

"ŞU AN AĞIRLIKLI RUSYA PAZARI DEVAM EDİYOR"

Eylül ayının da güzel bir rakamla taçlandırıldığını anlatan Çağlar, şu sözleri kullandı:

Artık ekim ayına bakmaya başladık. Ekim ayı rezervasyonları gayet iyi, havalar iyi gidiyor. Şu an ağırlıklı Rusya pazarı devam ediyor. İkinci Almanya pazarı. Okullar açıldı fakat küçük çocuklu aileleri misafir etmeye başladık. Bebek yaştaki çocuklara sahip aileler şu an tercih etmeye başladı. Tabii bir de üst yaş grubu gelmeye başladı. Yavaş yavaş artık oteller kış sezonuna hazırlanacak.

Okulların açılması ve yüksek yaz sezonunun sona ermesiyle fiyatlarda indirime gidildiğini de aktaran Çağlar, "Tüm kıyı kesimlerinde fiyatlar belli oranlarda indirildi. Antalya'da fiyat-fayda dengesinin korunacağı bir fiyatla devam edilecek. Önümüzdeki aylarda da bunu göreceğiz." diye konuştu.