Antalya'da 2023'te 93 lüks yat üretilerek rekor kırıldı Antalya Serbest Bölgesi'nde üretilen yatlar, dünyanın birçok noktasına gönderiliyor. Bölge geçen yıl daha önce yaptığı üretimlerinin üzerine çıkarak, pardemi öncesinde elde ettiği rakamları da geçti.

AA

Türkiye, yat üretiminde İtalya ve Hollanda'dan sonra üçüncü sırada yer alıyor.

Tarımdan elektroniğe, medikalden tekstile farklı alanlarda 30'u yabancı sermayeli 88 firmanın faaliyet gösterdiği bölgede, 50 firma yat sektöründe üretim yapıyor.

Antalya Serbest Bölge'de, 2023'te yapılan 93 lüks yat denize indirilerek üretim rekoru kırıldı. Teslim edilen 93 yatın toplam satış değerinin ise 150 milyon dolar olduğu belirtildi.

Serbest bölgedeki firmalar; farklı ülkelerden iş insanları, sporcular, Kraliyet ailesi üyelerinin de aralarında bulunduğu ünlü isimlerden sipariş alıyor.

Bölgede üretilen yatların sayısı ve uzunluğu her geçen yıl artıyor.

Lüts yatların uzunluğu 10 metreden 90 metreye kadar

10 metreden 90 metre uzunluğa kadar üretilen lüks yatlar; İngiltere, ABD, Hollanda ve İtalya başta olmak üzere birçok ülkeye ihraç ediliyor.

Koronavirüs salgını sonrası talep arttı

Antalya Serbest Bölge İşleticisi yetkilisi Zeki Gürses, sektör olarak verimli bir yıl geçirdiklerini söyledi. Yat sektörüne özellikle koronavirüs salgını sonrası ciddi talep olduğunu ve orta boy yatlara ilginin arttığını dile getiren Gürses, üretim ve bakım onarım için siparişlerin artarak devam ettiğini bildirdi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)