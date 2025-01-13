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İHA

Antalya’da icradan ya da eksik evrak nedeniyle trafikten menedilen binlerce otomobil ve motosiklet, yediemin otoparklarında çürüyor.

Antalya Otoparkçılar ve Oto Yıkamacılar Derneği Başkanı Mustafa Hakan Topçu, "Milli servetimiz heba oluyor, çözüm bekliyoruz." diyor.

ARALARINDA LÜKS ARAÇLAR VAR

Aralarında lüks araçların da bulunduğu otoparklarda yer kalmayınca işletme sahipleri gelecek olan hacizli araçlar için yeni otoparklar da açmaya başladı.

"MİLLİ SERVET İSRAF EDİLİYOR"

Topçu, böylelikle hem milli servetin israf edildiğini hem de yediemin işletmecilerinin ciddi sorunlarla karşı karşıya olduğunu belirtti.

"YER KALMAYINCA 5. OTOPARKI AÇTIK"

17 yıl önce bir otoparkla başladığı yediemin işletmeciliğine bugün beş otoparkla devam ettiğini belirten Hakan Topçu, otoparklarının araçlarla dolup taştığını ve bu sebeple 22 dönüm alana sahip beşinci otoparkı açtıklarını söyledi.

"YÜZDE 80’İ İCRALIK"

Topçu, “Bizde bulunan araçların yüzde 80’i icralık, yüzde 20’si ise trafikten men edilen araçlar. Sadece benim işletmelerimde motorlarla birlikte 2 bin 500’ün üzerinde araç var. Türkiye genelindeki yediemin otoparklarında bu sayı çok daha fazla.” dedi.

TASFİYE SÜRECİ

Hakan Topçu, tasfiye sürecindeki eksiklikler nedeniyle araçların otoparklarda çürüdüğünü dile getirdi. 2022’de çıkan tasfiye yasasına rağmen bugüne kadar yalnızca 350 aracın işlem gördüğünü, bunlardan da yalnızca 40-50 tanesinin satıldığını ifade eden Topçu, "Tasfiye işlemleri başarıyla yapılsa, 22 dönümlük alan yerine sadece 5 dönümde bu işi halledebilirdik. Ancak mevcut sistemde araçlar çürümeye terk ediliyor." iddiasında bulundu.

“SÜRECİ HIZLANDIRACAK BİR SİSTEM GEREK”

Sorunun temelinde sorumluluk almaktan kaçınılması olduğunu belirten Topçu, şunları söyledi:

Avukatlar araçları bağlatıyor, ancak satış sürecine girmiyorlar. Devletin alacakları öncelikli olduğu için avukatlar masraf yapıp para kazanamayacaklarını düşünüyorlar. Bu yüzden araçlar otoparklarda bekliyor. Devletin, bu süreci hızlandıracak bir sistem kurması gerekiyor. Örneğin, ekonomik değeri olmayan araçların tasfiyesi hızla yapılmalı.

EN FAZLA SORUN MOTOSİKLETLERDE

Yediemin otoparklarında en fazla sorun yaşanan araçların başında motosikletler geldiğini belirten Hakan Topçu, şu bilgileri verdi:

Motosikletlerin ekonomik değeri genelde düşük. Bir motosikleti otoparka bağlamanın maliyeti, satış fiyatını aşıyor. Bu da sistemin mantıksız olduğunu gösteriyor.

"MOTOSİKLETLER VE GÜMRÜK ARAÇLARI"

Topçu, gümrük ihlali nedeniyle bağlanan araçların ise çoğunlukla lüks araçlar olduğunu ve çözüm süreçlerinin daha karmaşık olduğunu belirterek, şu ifadelere yer verdi: