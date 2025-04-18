Antalya’da otellerinden çıkan turistler minibüslerle pazara geliyor

İHA

Turizm sezonunun açılmasıyla birlikte Antalya’nın Manavgat ilçesindeki Perşembe Pazarı, yabancı turistlerin uğrak noktası haline geldi.

Alanya, Serik ve Manavgat’taki otellerden servislerle getirilen turistler, alışveriş yaparak pazarın hareketliliğini artırıyor.

Otellerden gelen turistleri pazarda gören esnaf, yeni sezondan umutlu olduklarını dile getirdi.

Manavgat ilçesinde kurulan ve bölgenin en büyük ikinci halk pazarı olan Perşembe Pazarı, turizm sezonunun açılmasıyla birlikte yabancı turistlerin uğrak noktası haline geldi.

"SEZONUN BAŞLADIĞININ EN ÖNEMLİ GÖSTERGESİ"

Minibüslerden inerek Antalya Caddesi üzerindeki pazara ulaşan turistler; giyim, çanta, valiz ve hediyelik eşya alışverişi yaptı. Ellerinde poşetlerle pazar alanından ayrılan turistler, pazarcı esnafının da yüzünü güldürdü.

"GEREK ESNAFLAR GEREKSE ÜLKE OLARAK BUNA İHTİYACIMIZ VAR"

Satışlardan duydukları memnuniyeti dile getiren pazarcı esnafı, şu bilgileri aktardı:

Turist yoğunluğu artık sezonun açıldığının en önemli göstergesi. İnşallah böyle devam eder ve güzel bir sezon geçiririz. Gerek esnaflar gerekse ülke olarak buna ihtiyacımız var. Eğer çok büyük aksilikler olmazsa bu yıl son yılların en güzel sezonunu geçireceğimize inanıyoruz. Yeni turizm sezonu ülkemize ve esnaflarımıza hayırlı olsun.

Pazarda çanta ve valiz satılan tezgahın girişindeki papağan ise, turistlerden ilgi görüyor. Tezgahın önünden geçen turistler, papağan ile fotoğraf çektirmeyi ihmal etmiyor.