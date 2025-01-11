Antalya'da 'sömestir' rezervasyonları hareketlendi

AA

2024'da Antalya'ya 17 milyondan fazla turist geldi.

Antalyalı turizmciler 2025'te de 18 milyondan fazla turisti ağırlamayı hedefliyor.

yeni bir rekor kırmak istediklerini dile getiren Kavaloğlu, kentte turist hareketliliğinin, yaz sezonu kadar olmasa da sürdüğünü belirtti.

Kış sezonunda Rusya, Almanya, İngiltere başta olmak üzere yabancı turist ağırlamaya devam eden Antalya'da, 15 günlük yarı yıl tatili için yerli turist rezervasyonları da hareketlendi.

Geçen yıl 17 milyonun üzerinde tatilciyi konuk eden Antalya'da, 2025 hareketli başladı.

Kent, bu yıl 20-31 Ocak tarihlerinde yapılacak yarı yıl tatilini sahil kenarında geçirmek isteyen tatilcilerin rotasında yer alıyor.

KAYAK MERKEZLERİ VAR

Tatilcilere kent merkezinden yaklaşık 35 kilometre uzaklıktaki Saklıkent ile 1,5 saat mesafedeki Isparta Davraz kayak merkezlerinde kayak yapma, sahilinde de denize girme imkanı sunan Antalya, yarı yıl tatilinde de yerli turisti ağırlayacak.

"2025 TURİZM SEZONUNA HAREKETLİ GİRİLDİ"

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu, turizmde güzel bir yılı geride bıraktıklarını, bu yıla da hareketli başladıklarını söyledi.

Özellikle spor ve kongre turizminde misafirler ağırladıklarını aktaran Kavaloğlu, "Sömestir tatili yaklaştı. Bu dönemde daha çok kayak otelleri tercih ediliyor ama iklim şartları Antalya'da çok güzel gidiyor. Otellerimizin yaptığı hazırlıklar var, öğrenci kampları, tatili iyi değerlendirme etkinlikleri gibi. Rezervasyonlar iyi, sömestir tatilinde de Antalya'da bir yoğunluk yaşanacak gibi gözüküyor." diye konuştu.

"İÇ PAZARDA REZERVASYONLAR İYİ"

Kavaloğlu, iç pazarda rezervasyonların iyi yönde ilerlediğini kaydetti.

Hem aileler bazında hem de öğrencilere yönelik çeşitli etkinlik düzenleyen okullardan, gruplardan rezervasyon aldıklarını aktaran Kavaloğlu, "Okullar kendi kamplarını yapıyorlar. Çocuklar spor aktivitelerinden faydalanıyorlar, kışın açık olan otellerde kapalı havuzlarımız var. Hem eğleniyorlar hem dinleniyorlar hem de çalışıyorlar." dedi.