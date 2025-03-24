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DHA

Bayramda misafirlere ikram edilen geleneksel tatlılardan baklava üretilen imalathanelerde yoğun mesai başladı.

Aile bireylerine misafirlere ikram için alışveriş yapanlar, şimdiden baklava siparişi veriyor.

Pastane, fırın gibi tatlı imalathaneleri, işletmelerine "bayram baklavası siparişi alınır'" afişlerini astı.

"MALİYETİ DÜŞÜRMEK İÇİN HİLE YAPILIYOR"

Antalya Pastacılar Odası Başkanı Kerim Üre ise baklavada maliyeti düşürmek için ceviz yerine yer fıstığı, çekirdek içi, glikoz gibi "hileli ürün" kullanımının yaygınlaştığını belirterek, "Hileli ürünle yapılan baklavayı kilosu 120 liraya kadar satıyorlar, 'ucuz baklava' diye afiş basıyorlar." dedi.

CEVİZLİ 400-600, ANTEP FISTIKLI 800-1.000 LİRA

Bayramlık tatlı için sipariş vermeyi düşünenler, bütçesine ve damak tadına uygun baklavanın satıldığı yer arayışına girdi. Pastane ve fırınlarda cevizli baklava kilosu 400 ila 600, Antep fıstıklı baklava ise 800 ila 1.000 lira civarında satışa sunuldu.

KİLOSU 400 LİRANIN ALTINDAKİ BAKLAVAYI TERCİH EDENLERE UYARI

Kerim Üre, baklavanın bazı işletmelerde daha ucuz ya da pahalıya satıldığına dikkati çekti. İş yeri maliyetine göre, kullanılan malzemeye göre baklava fiyatının yükselebileceğine değinen Üre, kilosu 400 liranın altında satılan baklavayı almayı tercih edenlere yönelik uyarıda bulundu.

HİLELİ ÜRÜN UYARISI

Vatandaşlara, bayram tatlısını güvendiği pastane, fırın, tatlı dükkanından almasını öneren Kerim Üre, “Baklavayı ucuza da pahalıya da mal eden var. Ucuza mal edenler hileli ürünlerle merdiven altı üretim baklavayı piyasayı sürüyor. Baklava yapımında hile yapanlar var. Hazır şerbet, glikoz kullanılıyor. Vatandaşlarımız alacağı baklavanın tadına baksın. Cevizli baklavada yer fıstığı, çekirdek içi kullananlar var. Antep fıstıklı baklavada içeriğindeki üründe gıda boyası kullanılıyor. Hileli ürünle yapılan baklavayı kilosu 120 liraya satıyorlar, 'ucuz baklava' diye afiş basıyorlar." diye konuştu.

"UCUZ DİYE SAĞLIĞINIZI SAĞLIĞI RİSKE ATMAYIN"

Gıda Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Ali Manavoğlu, baklava üreticilerinin maliyeti düşürmek için kullanmayı tercih ettiği ürünlerin sağlığa etkileri hakkında bilgi verdi. Tüketicilerin ucuz baklava yerken sağlığını riske atmaması gerektiğine dikkati çeken Manavoğlu, şunları söyledi:

Bazı yerlerde baklava kilosu 1.500 liraya kadar çıkabiliyor, bazı yerlerde ise çok ucuza satılıyor. Çok uygun fiyata satılan baklavada sağlık riski olabilir. Kullanılan yağ, şeker alt kalitede, fıstıklı baklavada yeşil renkli farklı ürünler ya da gıda boyası yer alabilir. Baklava alırken ürün kalitesi, hijyene dikkat edilmeli. Çok ucuza baklava yerken sağlığımızı tehdit etmemesi gerekiyor. Glikoz gibi şeker şurubundan üretilen tatlıların fazla tüketimi, obezite, kalp damar hastalığı, kanser, diyabete neden olabilir.

"TATLININ ÜRETİLDİĞİ ORTAMIN HİJYENİ ÇOK ÖNEMLİ"