Antalyalılar, Zafer Bayramı'nda TCG Kaş Hücumbotunu gezdi

TCG Kaş hücumbotu, Antalya'nın Kaş ilçesine demirledi.

TCG Kaş hücumbotu, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında halkı ağırlayarak ev sahipliği yaptı.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı TCG Kaş, halkın ziyareti için marinada iskeleye yanaştırıldı.

HÜCUMBOT, ASKERLER NEZARETİNDE GEZİLDİ

İskele girişinde oluşturulan kontrol noktasından geçen ziyaretçiler, görevli askeri personel nezaretinde hücumbotunu gezdi.

Ziyaretçilerden Dilara Alıcı, Zafer Bayramı kapsamında geminin ilçeye geldiğini öğrenince gezmek istediğini belirtti.

"ETKİLEYİCİ BİR DENEYİMDİ"

Alıcı, "Daha önce hiç yaşamadığım bir deneyimdi, çok etkilendim. Geminin her bölümünü, savaş gemisinin hangi alanlarda kullanıldığını, topların hangi menzilde ne kadar gittiğini anlattılar." dedi.

Geminin, bugün saat 17.00'ye kadar ziyaret edilebileceği aktarıldı.