Antalya'nın tarlalarına, el dokuması halılar serildi

AA

Türkiye'nin farklı bölgelerinden tek tek toplanan el dokuması halı ve kilimler, Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde tarlalara serilmeye başlandı.

Bitkilerden elde edilen kök boyası kullanılarak orijinal tezgahlarda dokunan el dokuması halılarıyla ünlü Döşemealtı ilçesinde, yaz mevsiminde farklı bir hareketlilik yaşanıyor.

Anadolu'nun değişik bölgelerinden toplanan halı ve kilimler, yıkanıp kurutulmalarının ardından onarımdan geçiriliyor.

RENKLERİN PASTALLEŞMESİ İÇİN

Daha sonra renklerinin pastele dönüşmesi için ilçede hasadı tamamlanan tarlalara serilen halı ve kilimler, Antalya'nın sıcağı altında yaz mevsimini geçiriyor.

HALILAR EN FAZLA ABD'YE GÖNDERİLİYOR

Belirli aralıklarla ters yüz edilen ve eylül ayından itibaren tozlarından arındırılarak toplanmaya başlanan halı ve kilimler, başta ABD olmak üzere birçok ülkeye gönderiliyor.

Binlerce halı ve kilimin serildiği tarlaların oluşturduğu rengarenk görüntü, kente gelen turistlerin de ilgisini çekiyor.

"HALI TARLALARINI GÖRMEK İÇİN GELENLER VAR"

Sektörden Hatice Kaçar, bütün yazı güneş altında geçen, renkleri pastele dönüşen halıların yurt dışından ilgi gördüğünü ve halı tarlalarını görmek için gelenler olduğunu belirtti.

HALILARDA YÖRÜK MOTİFLERİ YOĞUNLUKTA

Halı tarlasında çalışan İbrahim Ak da halıların çoğunluğunun Yörük motifleri taşıdığını, bundan dolayı da değerli olduğunu söyledi.

ÜRETİMLERİNDE KÖK BOYA KULLANILIYOR

Ak, kök boya kullanarak geleneksel yöntemlerle hazırlanan halılara insanların gösterdiği ilgiden memnuniyet duyduklarını kaydetti.