Dünya Bankası, Türkiye'nin ekonomik büyüme tahminlerini yükseltti

- Dünya Bankası, Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 3,7 ve gelecek yıl yüzde 4,4 büyümesini bekliyor.
- Türkiye'deki ekonomik faaliyet, güçlü inşaat yatırımları ve parasal gevşemeyle destekleniyor.
- Depremle ilgili harcamaların azalmasıyla mali açığın daralması öngörülüyor.
Dünya Bankası, Küresel Ekonomik Beklentiler Raporu'nun ocak sayısını paylaştı.
Raporda Türkiye'ye ilişkin tahminler de yer aldı.
Banka, haziran ayındaki tahminlerinde Türkiye ekonomisinin 2026'da yüzde 3,6 ve 2027'de yüzde 4,2 büyümesini öngörmüştü.
MALİ AÇIĞIN DARALMASI BEKLENİYOR
Dünya Bankası'nın raporunda Türkiye'deki ekonomik faaliyetin, sağlam iç talep, özellikle güçlü inşaat yatırımları ve yıl boyunca uygulanan parasal gevşemeyle desteklendiği aktarıldı.
Ülkede özel tüketimin devam eden kademeli dezenflasyon ortamında artan reel ücretlerin desteğiyle büyümesinin tahmin edildiği belirtilen raporda cari işlemler açığının genişlemesi beklenirken mali açığın ise esas olarak depremle ilgili yeniden inşa harcamalarındaki azalmayı yansıtacak şekilde daralmasının öngörüldüğü ifade edildi.