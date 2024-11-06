AR-GE'ye geçen yıl Türkiye'de 377,5 milyar lira harcandı

AA

Türkiye'de araştırma ve geliştirme (AR-GE) konusundaki yatırımlar artmaya devam ediyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), "2023 yılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri Araştırması" sonuçlarını açıkladı.

Araştırma-Geliştirme Faaliyetleri Araştırması 2023 sonuçlarına göre, gayrisafi yurt içi AR-GE harcaması 2023'te, bir önceki yıla göre 178 milyar 873 milyon lira artarak 377 milyar 542 milyon liraya çıktı.

AR-GE HARCAMASININ GSYH İÇİNDEKİ PAYI YÜZDE 1,42

Gayrisafi yurt içi AR-GE harcamasının GSYH içindeki oranı 2022'de yüzde 1,32 iken, 2023'te 26 trilyon 545 milyar 722 milyon liralık GSYH içindeki oranı yüzde 1,42 oldu.

EN FAZLA AR-GE HARCAMASI MALİ VE MALİ OLMAYAN ŞİRKETLERE

AR-GE harcamalarında mali ve mali olmayan şirketler yüzde 65,1 ile en büyük paya sahip oldu. Bunu yüzde 30 ile yükseköğretim takip etti. Kar amacı olmayan kuruluşlar tarafından yapılan AR-GE harcamalarının da dahil olduğu genel devlet AR-GE harcamalarının toplam AR-GE harcamaları içindeki payı ise yüzde 4,9 oldu. AR-GE harcamaları içerisinde personel harcamaları yüzde 52,5 ile en büyük harcama kalemini oluşturdu.

AR-GE harcamalarının 2023'te yüzde 52,6'sı mali ve mali olmayan şirketler tarafından finanse edilirken genel devlet AR-GE harcamalarının yüzde 33,1'ini, yükseköğretim yüzde 12,7'sini, yurt dışı kaynaklar yüzde 1,6'sını ve diğer yurt içi kaynaklar yaklaşık olarak yüzde 0,03'ünü finanse etti.

AR-GE HARCAMALARININ DETAYI

-Tam zaman eş değeri cinsinden 290 bin 850 AR-GE personeli çalıştı.

-TZE cinsinden kadın AR-GE personelinin oranı yüzde 34,1 oldu.

-AR-GE personelinin yüzde 31'i doktora veya eş değeri eğitim seviyesine sahip.

-En fazla AR-GE harcaması TR51 (Ankara) bölgesinde gerçekleşti.

-Mali ve mali olmayan şirketlerde AR-GE harcamasının yüzde 53,2'si AR-GE merkezlerinde yapıldı.

-En fazla AR-GE harcaması yüksek teknoloji faaliyetlerindeki girişimler tarafından yapıldı.