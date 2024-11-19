'Ara tatil' turizmde canlılık sağladı

AA

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu, ara tatilde yaşanan turizm hareketliliği aktardı.

Kasıma uzayan turizm sezonuna ara tatilin pozitif yansıdığını belirten Kavaloğlu, "Ara tatil gerçekten yurt içi pazarda çok ciddi dinamiklik sağladı." dedi.

Kasımda yabancı turistlerin yanı sıra ara tatil dolayısıyla iç pazarda da talep arttı. En çok tercih edilen turizm merkezlerinin başında gelen Antalya'da turizm hareketliliği sürdü.

"TURİZMDE GÜZEL BİR SEZON GEÇİRDİK"

AKTOB Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu, yakın coğrafyadaki tüm olumsuzluklara rağmen turizmde güzel bir sezon geçirdiklerini söyledi. Sezon sonunda ara tatilin iç pazarda hareketlilik yarattığını dile getiren Kavaloğlu, şöyle konuştu:

Eylül-ekim ayını çok iyi atlattık. Kasımda sezon uzadı, ara tatil bizim için çok iyi oldu. Ara tatil gerçekten yurt içi pazarda çok ciddi dinamiklik sağladı. Kapanması gereken otellerin bir kısmı kapanmasını öteledi, turizmde olumlu etki yarattı. Yurt içi pazarın bu şekilde canlanması bizi çok mutlu ediyor ve geleceğe olumlu bakmamızı sağlıyor.

"ÇOCUKLAR HEM TATİL YAPTI HEM DE MOTİVE OLDU"

Otellerde öncesinden ara tatil için çok ciddi çalışma yapıldığını hatırlatan Kavaloğlu, şunları kaydetti: