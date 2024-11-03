Araç kiralama sektöründeki kanunsuzluklara Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan sıkı denetim

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, araç kiralama sektöründeki denetimlerine hız verdi.

Maliye, araç kiralama sektörünün hızla büyümesi, bu alandaki firma sayısı ve hasılatlarında yaşanan artışlar sebebiyle bu kez radarına araç kiralama sektörünü aldı.

Bu kapsamda, Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), kayıt dışı ekonomiyle mücadele çalışmalarına yönelik farklı sektör ve meslek kollarına ilişkin denetimlerini yoğunlaştırdı.

OPERASYONEL ARAÇ KİRALAMA SEKTÖRÜNDEN 43,4 MİLYAR LİRALIK YENİ ARAÇ YATIRIMI

Bakanlıktan edinilen bilgiye göre, sektörün gelirlerinin daha etkin denetlenmesi için başlatılan yeni çalışmada, denetimlere lüks segment araç kiralayan şirketlerden başlandı.

Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği, operasyonel araç kiralama sektörünün bu yılın ilk 6 ayında 43,4 milyar liralık yeni araç yatırımı yaparak filosuna 34 bin aracın katıldığını bildirirken, denetimlerde bu veriler de dikkate alındı.

5 BİN 600 ARAÇ KİRALAMA İŞLETMESİ MERCEK ALTINA ALINDI

Denetimlerde, GİB tarafından, araç kiralama şirketlerinin gelir beyanları ve mali kayıtları ile Emniyet Genel Müdürlüğünden alınan veriler kapsamlı analiz edildi.

Bu kapsamda 5 bin 600 araç kiralama işletmesi mercek altına alınırken, sektörde beyan edilmemiş gelirlere, kayıt dışı çalışanlara ve faaliyetlerin bilgisine de ulaşıldı.

1,7 MİLYAR LİRALIK KAYIT DIŞI HASILAT SAPTANDI

Denetimler sonucu 500 milyon lira ceza kesilirken, 1,7 milyar liralık kayıt dışı hasılat saptandı.

Gelir vergisi matrahında 637 milyon lira, kurumlar vergisi matrahında 195 milyon lira fark olduğu belirlendi.

Ayrıca, denetimlerde, KDV'de 904 milyon liraya varan matrah farkı belirlenirken yaklaşık 4 bin tutanak düzenlendi.

"ÖZELLİKLE HİZMET SEKTÖRÜNDE YAPILAN DENETİMLER, ŞEFFAFLIĞI VE REKABETİ DE DESTEKLEYECEK"

Denetimlere ilişkin bir açıklama da Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten geldi.

Değerlendirmede bulunan Bakan Şimşek, kayıt dışılığın neden olduğu haksız rekabeti ve vergi kaybını gidermek için denetimlerin artacağını belirterek, şöyle konuştu: