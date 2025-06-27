Araç muayene istasyonlarının yeni markası: Turka

2027-2047 yıllarını kapsayan araç muayene hizmetleri ihalesini kazanan MOI Ortak Girişim Grubu, bu hizmetleri Turka markasıyla yürütecek.

Grup, 2027-2047 döneminde Türkiye'nin araç muayene hizmetlerini "Turka" markasıyla sağlayacağını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de araç muayene hizmetlerinde yeni bir dönem başlıyor.

249 YENİ MUAYENE İSTASYONU HİZMETE GEÇECEK

Yeni sistem kapsamında Türkiye genelinde 249 araç muayene istasyonu faaliyete geçirilecek.

Bayilik sistemine geçilecek yeni yapıda, başvurular Turka internet adresi üzerinden alınmaya başlandı.

2024 verilerine göre 12,5 milyon olan muayene sayısı tekrarları ile 15 milyona yükselirken, dünyada en yüksek araç muayenesi yapılan ülkeler arasında Türkiye de yer alıyor.

21 MAYIS'TA İHALE DÜZENLENMİŞTİ

Türkiye'de Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın koordinasyonuyla yürütülen araç muayene işlemlerinin daha etkin ve sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi için 21 Mayıs'ta sonuçlandırılan ihaleyi kazanan MOI Ortak Girişim Grubu, Türkiye genelinde yaygın bayilik sistemini oluşturuyor.

2027'DE DAHA HIZLI BİR DÖNEME GEÇİLECEK

Bayilik başvurularını Turka internet sitesi üzerinden almaya başladıklarını belirten Salman, "Yeni nesil araç muayene" vizyonuyla 15 Ağustos 2027'den itibaren sistemi devralarak araç muayene sisteminin hızlı, verimli ve insan odaklı devam etmesi için hazırlıklar yaptıklarını vurguladı.