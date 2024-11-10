Aracınız kışa ne kadar hazır

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Havalar yavaş yavaş soğumaya başladı.

Ani hava değişimlerinin lastikten motor yağına kadar otomobillerin birçok noktasına olumsuz etki ediyor.

Otomobilleri yeni mevsime hazırlamak sürüş güvenliği için büyük önem taşıyor.

Sorunsuz seyahatler için otomobillerde belirli noktalara dikkat edilmesini gerekiyor.

İklim değişikliğinin etkisiyle kış şartları daha zorlu geçmeye başladı. Otomobillerin de bakıma olan ihtiyacı arttı.

UZMANINDAN ÖĞÜTLER

Bu konuda uzmanların görüşleri ise şöyle:

-Havaların soğumasıyla en büyük problem akülerde ortaya çıkar.

-Sürücülerin kendi kendilerine yapacakları basit kontroller dışında kış öncesi otomobillerine kapsamlı bir servis kontrolü yapılması gerekir.

-Kış mevsimi gelmeden yaz lastiklerini çıkartıp kış lastiklerine geçiş yapılmalı.

-Aracını 10 günden fazla kullanmayacak sürücüler, en az 1 kez 20 dakikalık bir sürüş yaparak aküyü şarj edebilir.

-Haftada bir gün lastik basınçlarını kontrol etmek gerekiyor.