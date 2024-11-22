Araçlarda en çok gri renk tercih edildi

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Motorlu Kara Taşıtları, Ekim 2024 verilerine göre 209 bin 401 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı.

Ekim ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 50,9'unu motosiklet, yüzde 35,6'sını otomobil, yüzde 8,2'sini kamyonet, yüzde 2,8'ini traktör, yüzde 1,4'ünü kamyon, yüzde 0,7'sini minibüs, yüzde 0,3'ünü otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

TRAFİĞE EN ÇOK KAYDI YAPILAN ARAÇ RENGİ GRİ OLDU

Ocak-ekim döneminde trafiğe kaydı yapılan 821 bin 231 adet otomobilin yüzde 38,6'sı gri, yüzde 26'sı beyaz, yüzde 13,0'ı siyah, yüzde 11,1'i mavi, yüzde 5,9'u kırmızı, yüzde 2,9'u yeşil, yüzde 0,8'i sarı, yüzde 0,8'i turuncu, yüzde 0,5'i kahverengi ve 0,4'ü diğer renkli.

10 AYDA TRAFİĞE KAYDI YAPILAN ARAÇLARIN RENKLERİ

Toplam - 821 bin 231

Gri - 316 bin 985

Beyaz - 213 bin 848

Siyah - 106 bin 606

Mavi - 91 bin 385

Kırmızı - 48 bin 414

Yeşil - 24 bin 57

Sarı - 6 bin 610

Turuncu - 6 bin 529

Kahverengi - 3 bin 867

Diğer - 2 bin 930

TRAFİĞE KAYDI YAPILAN OTOMOBİLLERİN YÜZDE 62,6'SI BENZİNLİ

Ocak-Ekim döneminde trafiğe kaydı yapılan 821 bin 231 adet otomobilin yüzde 62,6'sı benzin, yüzde 15,2'si hibrit, yüzde 12,1'i dizel, yüzde 9,0'ı elektrikli ve yüzde 1,1'i LPG yakıtlı oldu.