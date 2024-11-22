Araçlarda en çok gri renk tercih edildi

Motorlu Kara Taşıtları, Ekim 2024 verilerine göre 209 bin 401 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı.
Ekim ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 50,9'unu motosiklet, yüzde 35,6'sını otomobil, yüzde 8,2'sini kamyonet, yüzde 2,8'ini traktör, yüzde 1,4'ünü kamyon, yüzde 0,7'sini minibüs, yüzde 0,3'ünü otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.
TRAFİĞE EN ÇOK KAYDI YAPILAN ARAÇ RENGİ GRİ OLDU
Ocak-ekim döneminde trafiğe kaydı yapılan 821 bin 231 adet otomobilin yüzde 38,6'sı gri, yüzde 26'sı beyaz, yüzde 13,0'ı siyah, yüzde 11,1'i mavi, yüzde 5,9'u kırmızı, yüzde 2,9'u yeşil, yüzde 0,8'i sarı, yüzde 0,8'i turuncu, yüzde 0,5'i kahverengi ve 0,4'ü diğer renkli.
10 AYDA TRAFİĞE KAYDI YAPILAN ARAÇLARIN RENKLERİ
Toplam - 821 bin 231
Gri - 316 bin 985
Beyaz - 213 bin 848
Siyah - 106 bin 606
Mavi - 91 bin 385
Kırmızı - 48 bin 414
Yeşil - 24 bin 57
Sarı - 6 bin 610
Turuncu - 6 bin 529
Kahverengi - 3 bin 867
Diğer - 2 bin 930
TRAFİĞE KAYDI YAPILAN OTOMOBİLLERİN YÜZDE 62,6'SI BENZİNLİ
Ocak-Ekim döneminde trafiğe kaydı yapılan 821 bin 231 adet otomobilin yüzde 62,6'sı benzin, yüzde 15,2'si hibrit, yüzde 12,1'i dizel, yüzde 9,0'ı elektrikli ve yüzde 1,1'i LPG yakıtlı oldu.
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