Aralık ayı bütçe açığı: 829,2 milyar TL

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Türkiye, aralık ayı bütçe dengesi açıklandı.

2024 yılı Aralık ayında merkezi yönetim bütçe giderleri 1 trilyon 706 milyar 788 milyon TL, bütçe gelirleri 877 milyar 577 milyon TL ve bütçe açığı 829 milyar 577 milyon TL olarak gerçekleşti.

Ayrıca, faiz dışı bütçe giderleri 1 trilyon 631 milyar 535 milyon TL ve faiz dışı açık ise 753 milyar 958 milyon TL oldu.

BÜTÇE DENGESİ

2024 yılı Aralık ayı bütçe giderleri, bütçe gelirleri, bütçe dengesi ve faiz dışı denge gerçekleşmelerine göre merkezi yönetim bütçesi 2023 yılı Aralık ayında 848 milyar 14 milyon TL açık vermiş iken 2024 yılı aralık ayında 829 milyar 211 milyon TL açık verdi.

2023 yılı Aralık ayında 805 milyar 681 milyon TL faiz dışı açık verilmiş iken 2024 yılı Aralık ayında 753 milyar 958 milyon TL faiz dışı açık verildi.

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