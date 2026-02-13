Aralık ayı cari işlemler dengesi açıklandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Aralık 2025 ödemeler dengesi verilerini açıkladı.

Aralık ayında cari işlemler hesabı 7 milyar 253 milyon ABD doları açık kaydetti.

Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 691 milyon ABD doları açık verdi.

Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 7 milyar 439 milyon ABD doları olarak gerçekleşti.

YILLIK ÖDEMELER DENGESİ

Yıllıklandırılmış verilere göre, Aralık ayında cari açık yaklaşık 25,2 milyar ABD doları olurken, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret dengesi de 69,7 milyar ABD doları açık verdi Aynı dönemde hizmetler dengesi 63,5 milyar ABD doları fazla verirken, birincil ve ikincil gelir dengesi sırasıyla 18,5 milyar ABD doları ve 528 milyon ABD doları açık verdi.

HİZMET GELİRLERİNDE TAŞIMACILIK VE SEYAHAT ÖNE ÇIKTI

Hizmetler dengesi kaynaklı net girişler bu ay 2 milyar 651 milyon ABD doları seviyesinde gerçekleşmiş olup, bu kalem altında taşımacılık hizmetleri ve seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler sırasıyla 1 milyar 674 milyon ABD doları ve 2 milyar 533 milyon ABD doları oldu.

FİNANSMANDA KREDİLER BELİRLEYİCİ OLDU

Finans Hesabı 2025 yılı Aralık ayı yıllıklandırılmış cari açığın finansmanına net doğrudan yatırımlar 3,3 milyar ABD doları ve krediler 36,2 milyar ABD doları katkı verirken; net portföy yatırımları 1,7 milyar ABD doları, ticari krediler 2,2 milyar ABD doları ve net efektif ve mevduatlar 15,6 milyar ABD doları negatif yönlü etki etti. Merkez Bankası döviz cinsinden net rezerv azalışı 22,0 milyar ABD doları oldu.

DOĞRUDAN YATIRIMLARDA NET ÇIKIŞ

Aralık ayında doğrudan yatırımlar kaynaklı net çıkışlar 465 milyon ABD doları olarak kaydedildi. Yurt dışı yerleşiklerin Türkiye’ye toplam doğrudan yatırımları 642 milyon ABD doları artarken, yurt içi yerleşiklerin yurt dışındaki doğrudan yatırımları 1 milyar 107 milyon ABD doları arttı. Gayrimenkul yatırımları incelendiğinde, yurt içi yerleşiklerin yurt dışında 252 milyon ABD doları gayrimenkul alımı ve yurt dışı yerleşiklerin ise Türkiye’de 287 milyon ABD doları net gayrimenkul alımı yaptığı görüldü.

PORTFÖY YATIRIMLARINDA SINIRLI GİRİŞ

ortföy yatırımları Aralık ayında 73 milyon ABD doları tutarında net giriş kaydetti. Yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 839 milyon ABD doları ve DİBS piyasasında 501 milyon ABD doları net alış yaptığı görüldü. Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak; yurt dışı yerleşiklerin bankalar ve diğer sektörler ihraçlarında sırasıyla 383 milyon ABD doları ve 85 milyon ABD doları net alış, Genel Hükümet ihraçlarında ise 140 milyon ABD doları net satış yaptığı görüldü.

Yurt dışından kredi kullanımlarında bu ay bankalar, Genel Hükümet ve diğer sektörler sırasıyla 1milyar 317 milyon ABD doları, 567 milyon ABD doları ve 4 milyar 333 milyon ABD doları net kullanım gerçekleştir. Diğer yatırımlar altında, yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, Türk Lirası cinsinden 2 milyar 49 milyon ABD doları net azalış ve yabancı para cinsinden 109 milyon ABD doları net artış olmak üzere toplam 1 milyar 940 milyon ABD doları net azalış kaydetti. Resmi rezervlerde bu ay 4 milyar 136 milyon ABD doları net azalış oldu.