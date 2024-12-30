Aralık ayı enflasyon beklentisi belli oldu

Memur ve emeklilerin odağında olan AA Finans'ın aralık ayı Enflasyon Beklenti Anketi sonuçlandı.
AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, aralık ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 1,61 arttığını tahmin ediyor.
AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Ocak Cuma günü açıklanacak aralık ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 19 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
ENFLASYON BEKLENTİLERİNİN AYLIK ORTALAMASI YÜZDE 1,61
Ankete katılan ekonomistlerin aralık ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,61 oldu.
Ekonomistlerin aralık ayı için enflasyon beklentileri yüzde 1,10 ile yüzde 1,96 aralığında yer aldı.
YILLIK ENFLASYON BEKLENTİSİ: YÜZDE 45,21
Ekonomistlerin aralık ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 1,61), bir önceki ay yüzde 47,09 olan yıllık enflasyonun yüzde 45,21'e ineceği öngörülüyor.
2025 YIL SONU ENFLASYON BEKLENTİSİ: YÜZDE 27,32
Öte yandan, ekonomistlerin 2025 sonu enflasyon beklentisi aralık ayı itibarıyla yüzde 27,32 oldu.
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