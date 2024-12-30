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Aralık ayı enflasyon beklentisi belli oldu

Aralık ayı enflasyon beklentisi belli oldu Tüketici Fiyat Endeksi, kasımda yüzde 2,24 artış kaydetmişti. Aralık ayında ise bu rakam için beklentiler; aylık yüzde 1,61 ve yıllık ise yüzde 45,21 olarak açıklandı.