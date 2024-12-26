Aralık ayı sektörel enflasyon beklentileri geriledi

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından sektörel enflasyon beklentileri yayınlandı.

Aralık ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri hanehalkı için 1 puan azalarak yüzde 63,1 seviyesine geriledi.

ENFLASYON BEKLENTİLERİ GERİLEDİ

Buna göre, 2024 yılı Aralık ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri, piyasa katılımcıları için 0,1 puan azalarak yüzde 27,1 seviyesine, reel sektör için 0,2 puan azalarak yüzde 47,6 seviyesine, hanehalkı için 1,0 puan azalarak yüzde 63,1 seviyesine geriledi.

GELECEK 12 AYLIK HANEHALKI BEKLENTİSİ SABİT KALDI

Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hanehalkı oranı bir önceki aya göre değişmeyerek yüzde 26,3 seviyesinde gerçekleşmiştir.

SEKTÖREL ENFLASYON BEKLENTİLERİNİ ELDE ETME YÖNTEMİ

Piyasa Katılımcıları Anketi, İktisadi Yönelim Anketi ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) iş birliğiyle yürütülen Tüketici Eğilim Anketi ile finansal ve reel sektör uzmanlarının, imalat sanayi firmalarının ve hanehalkının 12 ay sonrası yıllık tüketici enflasyonu beklentileri derlenerek Sektörel Enflasyon Beklentileri elde ediliyor.