Aralık ayının yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yattı

AA

Devlet, engelli ve yaşlıların toplumsal hayata tam ve etkin katılımlarının yanı sıra bağımsız şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata yanlarında olmaya çalışıyor.

Engelli ve yaşlılara yönelik kapsayıcı ve düzenli sosyal yardım programları geliştirildi.

Aralık ayında da toplam 5,6 milyar lira tutarındaki yaşlı ve engelli aylıklarının hesaplara yatırıldı.

5,6 MİLYAR LİRA HESAPLARDA

Bu doğrultuda aralık ayı için 3,1 milyar lira yaşlı aylığı, 2,5 milyar lira engelli aylığı olmak üzere toplam 5,6 milyar lira tutarındaki yaşlı aylığı ve engelli aylıkları hesaplara yatırıldı.