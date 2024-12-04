Arap Koordinasyon Grubu'ndan kuraklıkla mücadeleye 10 milyar dolarlık destek

AA

Kuraklık tüm dünyanın ortak sorunu iken, uluslararası teşkilatlar da bu soruna kayıtsız kalmıyor.

Arap Koordinasyon Grubu, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen Birleşmiş Milletler Çölleşmeyle Mücadele Sözleşmesi (UNCCD) 16. Taraflar Konferansı'nda (COP16), 2030 yılına kadar çölleşme ve kuraklıkla mücadele için destek sözü verdi.

10 MİLYAR DOLARA KADAR TAAHHÜT

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre grup, üye kurumların başkanlarının yayınladığı ortak bildiride, 2030 yılına kadar arazi kötüleşmesi, çölleşme ve kuraklık gibi kritik zorlukların üstesinden gelmek için 10 milyar dolara kadar taahhütte bulundu.

DESTEĞİN KULLANILACAĞI ALAN

Açıklamada, bu meblağın, toprakların iyileştirilmesi çabalarını desteklemek ve grubun Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Afrika Sahil Bölgesi’nde ortaklıkları güçlendirme çabasında olacağı aktarıldı.

ÇAĞIN ACİL SORUNUNU ÇÖZMEK İÇİN

Bildiride görüşlerine yer verilen ve Arap Koordinasyon Grubu adına açıklama yapan İslam Kalkınma Bankası Grubu Başkanı Dr. Muhammed El-Casir, "Grubun 10 milyar dolarlık taahhüdü, çağımızın en acil sorunlarından bazılarını çözme konusundaki ortak kararlılığı teyit ediyor." dedi.

"TOPRAĞIMIZ, GELECEĞİMİZ"

"Toprağımız. Geleceğimiz" sloganıyla düzenlenen Birleşmiş Milletler Çölleşmeyle Mücadele Sözleşmesi (UNCCD) 16. Taraflar Konferansı'na (COP16) 196 ülkeden temsilciler, Avrupa Birliği, uzmanlar ve sivil toplum kuruluşları katılıyor.

ARAP KOORDİNASYON GRUBU

Arap Koordinasyon Grubu; Abu Dabi Kalkınma Fonu, Afrika’daki Arap Ekonomik Kalkınma Bankası, Arap Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Fonu, Körfez Arap Ülkeleri Kalkınma Programı, Arap Para Fonu, İslam Kalkınma Bankası, Kuveyt Arap Ekonomik Kalkınma Fonu, OPEC Uluslararası Kalkınma Fonu, Katar Kalkınma Fonu ve Suudi Arabistan Kalkınma Fonu'ndan oluşuyor.