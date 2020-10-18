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    Arap ülkelerinin Filistin'e mali desteği yüzde 82 azaldı

    Arap ülkelerinin Filistin bütçesine verdiği destek 38.1 milyon dolar oldu.
    • AA
    • 18.10.2020 - 12:04
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    Arap ülkelerinin Filistin'e mali desteği yüzde 82 azaldı

    İsrail ile normalleşen ülkelerin yanı sıra bu konuda sinyaller veren ülkeler, Filistin'i yalnız bırakmaya başladı.

    Arap ülkelerinin Filistin'e yaptığı hibe ve yardımlar, bu yılın ilk 8 ayında yüzde 81,6 azaldı.

    FİLİSTİN'E DESTEKTE AZALMA YAŞANDI

    Filistin Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 2020 yılı Ocak ayından Ağustos ayına kadar geçen sürede Arap ülkelerinin Filistin bütçesine verdiği desteğin, 38.1 milyon dolar olduğu belirtildi.

    Geçen yıl aynı zaman diliminde Arap ülkelerinin Filistin bütçesine yaptığı hibe ve yardımlar, 198.33 milyon dolar olarak açıklanmıştı.

    Arap ülkelerinin Filistin e mali desteği yüzde 82 azaldı #1

    TRUMP'IN ZENGİN ÜLKELERDEN FİLİSTİN TALEBİ

    ABD Başkanı Donald Trump, geçen ay Birleşik Arap Emirlikleri ile İsrail arasında Beyaz Saray'da normalleşme anlaşması için yapılan imza töreninde zengin ülkelerden Filistinlilere ödeme yapmamalarını istemişti.

    Filistin Maliye Bakanı Şükri Beşşara da temmuz ayında yaptığı açıklamada, bazı kardeş ülkelerin, herhangi bir gerekçe göstermeden Filistin bütçesine yaptıkları hibe ve yardımları askıya aldığını duyurmuştu.

    Öte yandan, koronavirüsün tüm dünya ülkelerinin ekonomilerini etkilemesi ve petrol fiyatlarındaki düşüş nedeniyle de Körfez ülkelerinin bütçeleri olumsuz etkilenmişti.

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