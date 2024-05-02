Türkiye'den İsrail kararı! Tüm ticaret ilişkileri durduruldu Bloomber'in haberine göre Türkiye, İsrail ile bütün ticari ilişkisini durdurarak ambargo uygulama kararı aldı.

ensonhaber.com

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları tüm şiddetiyle devam ediyor..

Katiller ordusu, 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırarak zorla aç ve susuz bıraktığı abluka altındaki Gazze Şeridi’nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarla masumları öldürüyor.

Dünyanın tepki gösterdiği İsrail'e daha önce ihracat kısıtlaması yapan Türkiye, bugün bir adım daha attı.

Tüm ticari ilişkiler durdu

Türkiye, İsrail ile bütün ticari ilişkisini durdurarak ambargo uygulama kararı aldı.

Bloomberg'e konuşan iki Türk yetkiliye göre, Türkiye İsrail'e ve İsrail'den tüm ihracat ve ithalatı durdurdu.

İhracat ambargosu alınmıştı

Daha önce Ticaret Bakanlığı İsrail'e ihracat kısıtlaması kararının alındığı ve bunun 54 üründe uygulanacağını açıklamıştı.