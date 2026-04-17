Artış yasağı geliyor: Site aidatlarında yeni kurallar

Büyükşehirlerde, lüks konutlardaki site aidatları keyfi artışlar nedeniyle maliklerin korkulu rüyası olmaya devam ediyor.

Mayıs ayında site aidatlarının güncellenmesi bekleniyor.

AK Parti kaynaklarına göre, önümüzdeki dönemin yasama takvimi için üzerinde çalışılan yeni kanun tekliflerinden biri de site aidatlarını kapsıyor.

Genel Kurul gündemine ilişkin paylaşılan bilgilere göre, Hobi Bahçeleri Kanun Teklifi’nden sonra Genel Kurul’da site aidatları teklifi görüşülecek.

OCAK AYINDA MECLİS'E SUNULDU

Ocak ayında Meclis’e sunulan ve yüksek site aidatlarına sınırlama getiren bir düzenlemeyi içeren “Tapu Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”, TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu’nda kabul edilmişti.

BU HAFTA MECLİS GENEL KURULU'NDA GÖRÜŞÜLECEK

Fahiş site aidatlarına yönelik düzenlemeleri de içeren yasa teklifi, bu hafta Meclis Genel Kurulu’nda görüşülerek yasalaşması bekleniyor.

KEYFİ ARTIŞLARIN ÖNÜNE GEÇİLECEK

Düzenlemeye göre, yöneticilerin keyfi aidat belirlemesinin önüne geçiliyor ve aidat artırma yetkisi kat malikleri kuruluna veriliyor.

İLGİLİ BAKANLIK SİTE YÖNETİM ŞİRKETLERİNİ DENETLEYECEK

Site yönetim şirketleri için Bakanlık denetimi öngörülüyor. Böylece daha şeffaf bir yapı oluşturulması ve yönetimlerin hesap verebilirliğinin artırılması hedefleniyor.

PROJE OLUŞTURULARAK MALİKLERE ONAYLATILACAK

Ayrıca, genel kurul tarafından kabul edilen bir işletme projesi yoksa yöneticilerin en geç 3 ay içinde geçici bir proje hazırlayarak kat maliklerinin onayına sunması zorunlu olacak.

Yeni düzenlemeye göre site yönetiminin temizlik, asansör, onarım ve sigorta gibi birçok gideri için toplanan avanslar denetlenecek ve bu yetkinin tamamen kat maliklerinde olacağı görülüyor.

YENİDEN DEĞERLEME ORANINDA ZAM YAPILACAK

Yeni kanunla birlikte aidat artışına bir tavan getirilmesi ve artış oranının yeniden değerleme oranını geçmemesi planlanıyor.

YENİDEN DEĞERLEME ORANINA GÖRE ARTIŞLAR

2025 yılı yeniden değerleme oranının yüzde 25,49 olduğu hatırlatılarak, artış oranına ilişkin örnekleri şöyle sıraladık:

500 TL'den 627 TL'ye

1.000 TL'den, 1.255 TL'ye

1.500 TL'den, 1.882 TL'ye

2 bin TL'den, 2 bin 510 TL'ye

3 bin TL'den, 3 bin 765 TL'ye

5 bin TL 'den, 6 bin 275 TL'ye

7 bin TL'den, 9 bin 412 TL'ye

10 bin TL'den, 12 bin 549 TL'ye

12 bin 500 TL'den, 15 bin 686 TL'ye

15 bin TL'den, 18 bin 824 TL'ye

17 bin 500 TL'den, 21bin 961 TL'ye

20 bin TL'den, 25 bin 98 TL'ye