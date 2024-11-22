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Haber Merkezi

Yusufeli Barajı, Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise 5'inci yüksek barajı olarak Artvin'de inşa edildi.

Temelden 275 metre yüksekliği ile kendisinden söz ettiren barajın, ilk belirlemelere göre Türkiye ekonomisine 6 milyar lira katkı sağlaması planlanıyor.

Türkiye'nin mega projelerinden biri olan baraj ve MES, bugün ikinci yaşına girdi.

"GURURLA İNŞA ETTİK, GELECEĞE ARMAĞAN ETTİK"

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yayınladığı mesajda, "Mühendislik harikası Artvin Yusufeli Barajı ve HES 2 yaşında. Gururla inşa ettik, geleceğe armağan ettik." ifadelerini kullandı.

TÜRK MÜHENDİSLERİ İNŞA ETTİ

Bakan İbrahim Yumaklı'nın mesajında paylaşılan videoda yapım sürecinin özler önüne serildiği Yusufeli Barajı, Türk mühendis ve işçisinin alın teri ve milli sermayeyle inşa edildi.