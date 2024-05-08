Artvin’de 2023'te 14 bin ton Türk somonu üretildi Su ürünlerinde öne çıkan bölgelerden Artvin'de bulunan Çoruh nehri üzerindeki baraj göllerinde yetiştirilen ve ihracata gönderilen su ürünleriyle ilgili bilgi verildi.

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İHA

Artvin'deki somon balığı tesislerine her yıl yeni tesislerin eklenmesi, bölgedeki su ürünleri yetiştiriciliğinin sürekli olarak geliştiğini gösteriyor.

Çoruh Nehri üzerindeki baraj göllerinde ve denizde faaliyet gösteren kafesler aracılığıyla geçen yıl 14 bin 400 ton Türk somonu üretildiği açıklandı.

Özellikle Borçka Barajı gibi su kaynakları, sadece enerji üretmekle kalmayıp, kafes balıkçılığıyla da ülke ekonomisine büyük katkı sağlıyor.

Borçka Barajı'nda su ürünleri yetiştiriciliği 2009'da başladı

Borçka Barajı, 2009 yılında su ürünleri yetiştiriciliği için kullanılmaya başlandıktan sonra, balık üretimi konusunda önemli bir merkez haline geldi.

Burada yapılan yatırımlarla birlikte bölge, su ürünleri yetiştiriciliği açısından önemli bir noktaya ulaştı.

Bu gelişmeler, Artvin'in su ürünleri yetiştiriciliği potansiyelini ve ekonomik önemini daha da artırmış durumda.

Türk somonları en fazla Japonya ve Rusya'ya gidiyor

Baraj gölünde kurulan 11 farklı tesiste üretilen Türk somonu olarak adlandırılan alabalıklar, Japonya ve Rusya başta olmak üzere dünyanın dört bir yanına ihraç ediliyor.

Deriner Barajı’nda da üretim yapılacak

Borçka Barajı’nda kurulan somon balığı kafeslerinin yanı sıra Deriner Barajı’nda da kurulacak olan 24 kafesle somon üretim kapasitesinin artması hedefleniyor.

2012 yılında su tutarak elektrik üretmeye başlayan Deriner Barajı’nda da somon üretimi için şirketlerin başvurusu kabul edildi.

2023 yılında Artvin’deki türk somon üretimi: 14 bin 400 ton

2023 yılında Artvin’de Çoruh Nehri ve denizde olmak üzere yapılan üretimlerde 14 bin 400 ton Türk somonu üretildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)