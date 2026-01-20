Arzu Deniz Aksoy'dan liderlik anlayışına yeni bir bakış: Chief Heart Officer

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İş dünyasından politikaya kadar uzanan bir yelpazede liderlerin üstlendiği misyon, sorunların çözümünde, gelecek adımları planlamakta ve krizlerden en az hasarla çıkmak için büyük önem taşıyor.

Liderlerin gizli dünyası ve olaylara bakış açısı merak ediliyor.

İletişim ve pazarlama alanında yaklaşık 30 yıllık deneyime sahip Arzu Deniz Aksoy, ilk kitabı “Chief Heart Officer” ile okurlarla buluşuyor.

Aksoy’un 34 ülkede edindiği deneyimler ve yolunun kesiştiği sayısız insan hikayesinden beslenen kitap, liderliğe kalpten bir bakış ve derin bir tanıklık sunuyor.

“LİDERLİK” KAVRAMINA FARKLI BİR PERSPEKTİF

Bir liderin yalnızca yön gösteren değil; bakışıyla güven veren, sözüyle umut aşılayan ve duruşuyla karşısındakini değerli hissettiren bir figür olduğuna inanan Arzu Deniz Aksoy, kitabında günümüzde sıkça tartışılan “liderlik” kavramına farklı bir perspektif kazandırıyor.

“Gerçek liderlik, yalnızca yol göstermek değil, kalplere dokunmaktır.” diyen yazar, bilginin ötesine geçen, insanın kalbine ulaşan bir liderlik anlayışını anlatıyor.

İNSAN ODAKLI LİDERLİK ANLAYIŞI

Aksoy, “Chief Heart Officer”da liderliği yönetmekten çok anlamayı, mesafeden çok yakınlık kurmayı, yargıdan çok empati geliştirmeyi esas alıyor. Samimi ve içten bir dille kaleme alınan eser, insan odaklı bir liderlik anlayışının izini sürüyor.

"BİR YÖNTEMDEN ÇOK, BİR TAVIR"

İnsan odaklı liderliğin yeniden önem kazandığı günümüzde kitap, şefkatin ve güvenin dönüştürücü gücüne dikkat çekiyor. Liderliği rakamlara indirgenen bir başarı hikayesi olarak değil; dokunulan hayatlarda, geride bırakılan duygularda ve hatırlanan insanlık izlerinde anlam kazanan bir duruş olarak ele alan Arzu Deniz Aksoy, liderliğin bir yöntemden çok bir tavır olduğunu gözler önüne seriyor.

Yazar, “Chief Heart Officer”da liderliği insani değerler odağında yeniden düşünmek isteyen herkesi, önce kendine sonra insana yaklaşmaya davet ediyor.