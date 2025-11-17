Abone ol: Google News

ASELSAN 26 milyon 70 bin dolarlık sözleşme imzaladı

Türkiye kendi savunma sanayiini imar ederken ihracata ve iş birliklerine de açık bir politika izliyor. ASELSAN yurt içi ve yurt dışı sözleşmeleri yapmaya devam ediyor.

Yayınlama Tarihi: 17.11.2025 12:38
ASELSAN'ın yeni sözleşmesi medikal görüntüleme sistemleri üzerinden oldu.

Kurum, yurt içinde kullanıma yönelik medikal görüntüleme sistemlerinin tedariki kapsamında toplam tutarı 26 milyon 70 bin dolar olan sözleşme imzaladı.

KAP'A AÇIKLAMA YAPILDI

ASELSAN tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, "ASELSAN, yurt içinde kullanıma yönelik medikal görüntüleme sistemlerinin tedariki kapsamında toplam tutarı 26 milyon 70 bin dolar olan sözleşme imzalamıştır. Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar 2025 ve 2027 yılları arasında gerçekleştirilecektir." ifadesine yer verildi.

