ASELSAN 36,7 milyon euroluk sözleşme yaptığını duyurdu

AA

ASELSAN ile STM arasında, deniz platformlarına yönelik radar, elektronik harp, elektro-optik, haberleşme, seyrüsefer ve silah sistemlerinin tedariki kapsamında toplam tutarı 36 milyon 700 bin euro olan sözleşme imzalandı.

ASELSAN, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, yeni iş ilişkisini duyurdu.

DENİZ PLATFORMLARINA YÖNELİK SİSTEMLERİN TEDARİĞİNİ KAPSIYOR

Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı: