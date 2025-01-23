ASELSAN 36,7 milyon euroluk sözleşme yaptığını duyurdu

AA
ASELSAN ile STM arasında, deniz platformlarına yönelik radar, elektronik harp, elektro-optik, haberleşme, seyrüsefer ve silah sistemlerinin tedariki kapsamında toplam tutarı 36 milyon 700 bin euro olan sözleşme imzalandı.
ASELSAN, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, yeni iş ilişkisini duyurdu.
DENİZ PLATFORMLARINA YÖNELİK SİSTEMLERİN TEDARİĞİNİ KAPSIYOR
Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
ASELSAN ile STM arasında, deniz platformlarına yönelik radar, elektronik harp, elektro-optik, haberleşme, seyrüsefer ve silah sistemlerinin tedariki kapsamında toplam tutarı 36 milyon 700 bin euro olan sözleşme imzalanmıştır. Sözleşme kapsamında teslimatlar 2025 ile 2028 yılları arasında gerçekleştirilecektir.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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