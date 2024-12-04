ASELSAN, HAVELSAN ve TUSAŞ'tan 84 milyon dolarlık ortak sözleşme

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ASELSAN, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklama ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçları için gerçekleştirilen yeni bir iş ilişkisini paylaştı.

ASELSAN, HAVELSAN ve Türk Havacılık ve Uzay Sanayi A.Ş. (TUSAŞ) arasında imzalanan iş birliği çerçevesinde, dost-düşman tanıma, seyrüsefer ve haberleşme sistemleri tedarikine yönelik 84 milyon 44 bin 241 dolarlık bir sözleşme yapıldı.

Bu, üç şirketin savunma sanayiinde önemli bir iş birliği gerçekleştirerek, büyük bir projeye adım attı.

84 MİLYON DOLARI AŞAN SÖZLEŞME

Açıklamada, açıklamada şu ifadelere yer verdi:

ASELSAN ile HAVELSAN-TUSAŞ iş ortaklığı arasında, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçları için hava araçlarına yönelik Dost-Düşman Tanıma, Seyrüsefer ve Haberleşme Sistemlerinin tedariki kapsamında toplam bedeli 84 milyon 44 bin 241 dolar olan sözleşmeler imzalanmıştır.

Dost-Düşman Tanıma Sistemi (IFF):

Bu tür sistemler, hava savunma, havacılık ve askeri operasyonlarda kimlik doğrulama ve hedef tanımlama amacıyla kullanılır. Sistem, dost ve düşman hava araçları arasında ayrım yaparak, güvenli bir operasyon ortamı sağlar.

Seyrüsefer Sistemi: Bu sistemler, özellikle askeri araçlar için navigasyon ve yön bulma özellikleri sunar. Modern savunma teknolojilerinde, doğru seyrüsefer çok kritik bir faktördür, çünkü operasyonların doğru hedefe ulaşabilmesi için yüksek hassasiyet gerektirir.

Haberleşme Sistemi: Hem askeri hem de sivil alanda haberleşme, operasyonların koordinasyonu ve güvenliği açısından hayati önem taşır. Bu tür sistemler, güvenli ve kesintisiz iletişim sağlar, bu da modern askeri operasyonlarda başarılı bir performans için kritik bir unsurdur.