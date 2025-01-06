ASELSAN hisseleri dünya liginde

AA

Savunma ve havacılık şirketleri, sadece üretim ve ihracat başarıları ile değil aynı zamanda borsadaki hisseleri ile de bir değer yarışı içinde.

Dünyanın önde gelen savunma ve havacılık şirketlerinin hisseleri, 2024 yılında da yükseliş trendini sürdürdü.

Rusya-Ukrayna savaşının etkisiyle artan savunma harcamaları ve yapılan iş birliği anlaşmaları, hisselerin değer kazanmasında belirleyici rol oynadı.

Dünyanın önde gelen savunma ve havacılık şirketlerinin hisseleri, geçen yıl başarılı bir performans sergileyerek yatırımcısını sevindirdi.

ASELSAN LİSTEDE

Türk savunma sanayiini listede temsil eden ASELSAN’ın hisseleri ise yüzde 61,5 değer kazandı.

2023 YILINDA SÖZLEŞMELER ARTTI

Dünyanın en büyük 100 savunma şirketi, 2023 yılında satışlarını yüzde 4 artırarak toplam 632 milyar dolara (yaklaşık 16.6 trilyon TL) ulaştı.

ABD merkezli 41 şirket, 317 milyar dolarlık (yaklaşık 8.3 trilyon TL) satış yaparak dünya genelindeki toplam silah satışlarının yüzde 50’sini karşıladı.

Analistler, bu performansın 2024 yılı hisse değerlerine de olumlu etkilediğini belirtiyor.