ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında 71,9 milyon dolarlık sözleşme

ASELSAN ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı arasında, Yeni Nesil Ağ Tabanlı Askeri Haberleşme Sistemleri'nin tedarikine yönelik tutarı 71 milyon 886 bin 91 dolar olan sözleşme imzalandı.

ASELSAN, Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yaptığı açıklamada, yeni iş ilişkisini duyurdu.

YENİ NESİL AĞ TABANLI ASKERİ HABERLEŞME SİSTEMLERİ TEDARİK EDİLECEK

Açıklamada, "ASELSAN ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı arasında Yeni Nesil Ağ Tabanlı Askeri Haberleşme Sistemleri'nin tedarikine yönelik 71 milyon 886 bin 91 dolar tutarında sözleşme imzalanmıştır.

TESLİMATLAR 2024-2028 ARASINDA

Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar 2025 ve 2028 yılları arasında gerçekleştirilecektir." ifadelerine yer verildi.