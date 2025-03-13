ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı'ndan 36 milyon euroluk sözleşme

AA

Savunma sanayinde kara araçlarına yönelik faydalı yüklerin tedariki kapsamında yeni bir sözleşme yapıldı.

ASELSAN ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı arasında, kara araçlarına yönelik faydalı yüklerin tedariki kapsamında toplam tutarı 36 milyon euro olan sözleşme imzalandı.

ASELSAN, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, yeni iş ilişkisini duyurdu.

TESLİMATLAR 2026 VE 2029 YILLARI İÇERİSİNDE

Açıklamada, "ASELSAN ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı arasında kara araçlarına yönelik faydalı yüklerin tedariki kapsamında toplam tutarı 36 milyon euro olan sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar 2026 ve 2029 yılları içerisinde gerçekleştirilecektir." ifadelerine yer verildi.

YAKIN ZAMANDA BİR SÖZLEŞME DAHA YAPMIŞLARDI

ASELSAN ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı arasında 3 Mart’ta da yeni nesil elektronik harp sistemlerinin tedarikine yönelik 54 milyon dolar tutarında sözleşme imzalanmıştı.