ASELSAN ile TUSAŞ arasında 110 milyon dolarlık sözleşme imzalandı

AA
Türkiye'nin teknoloji hamlesi geliştikçe gerzekleşen anlaşmalaın miktarıları da artmaya devam ediyor.
ASELSAN ile TUSAŞ arasında savunma ve uzay alanında yapılan anlaşmanın içeriği, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayınlandı.
"Anlaşmanın toplam bedeli 110 milyon dolar"
ASELSAN'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:
Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
ASELSAN ile TUSAŞ arasında savunma ve uzay alanında toplam bedeli 110 milyon dolar tutarında bir sözleşme imzalanmıştır.
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