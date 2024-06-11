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ASELSAN ile TUSAŞ arasında 110 milyon dolarlık sözleşme imzalandı

ASELSAN ile TUSAŞ arasında 110 milyon dolarlık sözleşme imzalandı ASELSAN ile TUSAŞ arasında savunma ve uzay alanında 110 milyon dolarlık sözleşmenin imzalandığı bildirildi.