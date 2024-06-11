ASELSAN ile TUSAŞ arasında 110 milyon dolarlık sözleşme imzalandı
AA

Türkiye'nin hamlesi geliştikçe gerzekleşen anlaşmalaın miktarıları da artmaya devam ediyor.

ile TUSAŞ arasında savunma ve uzay alanında yapılan anlaşmanın içeriği, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayınlandı.

"Anlaşmanın toplam bedeli 110 milyon dolar"

ASELSAN'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

ASELSAN ile TUSAŞ arasında savunma ve uzay alanında toplam bedeli 110 milyon dolar tutarında bir sözleşme imzalanmıştır.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)