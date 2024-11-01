ASELSAN'dan 68 milyon dolarlık satış sözleşmesi

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ASELSAN, dün Asya-Pasifik ve Afrika pazarını hedefleyen ve toplam tutarı 10,3 milyon doları geçen İHA'larla ilgili satış sözleşmeleri imzaladığı duyurulmuştu.

Bugün de ASELSAN ile HAVELSAN'ın, bir sözleşmeye ortak imza attığı duyuruldu.

Radar ve dost-düşman tanıma sistemlerinin ihracatına ilişkin ASELSAN ile HAVELSAN arasında toplam tutarı 68 milyon dolar olan satış sözleşmesinin imzalandığı ilan edildi.

RADAR ASYA PASİFİK ÜLKESİNE GİRECEK

ASELSAN tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, şu ifadeler yayınlandı:

ASELSAN ile HAVELSAN arasında, bir Asya-Pasifik ülkesinin son kullanıma yönelik radar ve dost-düşman tanıma sistemlerinin ihracatına ilişkin toplam tutarı 68 milyon dolar olan satış sözleşmesi imzalanmıştır.