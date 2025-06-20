ASELSAN'dan 70,6 milyon euroluk sözleşme

ASELSAN, Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yaptığı açıklamada, yeni iş ilişkisini duyurdu.

ASELSAN ile Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi AŞ (TÜRASAŞ) arasında hızlı trenlerde kullanılacak alt sistemlerin tedariki kapsamında toplam tutarı 70 milyon 626 bin euro olan sözleşme imzalandı.

TESLİMATLAR 2025-2028 ARASINDA

Açıklamada, "ASELSAN ile Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi AŞ (TÜRASAŞ) arasında hızlı trenlerde kullanılacak alt sistemlerin tedariki kapsamında toplam tutarı 70 milyon 626 bin euro olan sözleşme imzalanmıştır. Sözleşme kapsamında teslimatlar, 2025-2028 yıllarında gerçekleştirilecektir." ifadelerine yer verildi.