ASELSAN'dan Avrupa'ya radar satışı anlaşması

AA
ASELSAN, Avrupa Birliği (AB) üyesi bir ülkedeki platform üreticisiyle radar ve elektro-optik sistemlerden oluşan faydalı yüklerin ihracatına ilişkin sözleşme yaptı.
ASELSAN'ın Avrupalı platform üreticisiyle imzaladığı satış anlaşması 16 milyon 632 bin euro olarak açıklandı.
ASELSAN'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, yeni iş ilişkisinin detayları duyuruldu.
16,6 MİLYON EUROLUK SÖZLEŞME
Açıklamada, sözleşmeye dair şu ifadeler kullanıldı:
ASELSAN ile AB üyesi bir ülkedeki platform üreticisi arasında, radar ve elektro-optik sistemlerden oluşan faydalı yüklerin ihracatına ilişkin toplam tutarı 16 milyon 632 bin euro olan satış sözleşmesi imzalanmıştır.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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