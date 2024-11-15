ASELSAN'dan Avrupa'ya radar satışı anlaşması

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ASELSAN, Avrupa Birliği (AB) üyesi bir ülkedeki platform üreticisiyle radar ve elektro-optik sistemlerden oluşan faydalı yüklerin ihracatına ilişkin sözleşme yaptı.

ASELSAN'ın Avrupalı platform üreticisiyle imzaladığı satış anlaşması 16 milyon 632 bin euro olarak açıklandı.

ASELSAN'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, yeni iş ilişkisinin detayları duyuruldu.

16,6 MİLYON EUROLUK SÖZLEŞME

Açıklamada, sözleşmeye dair şu ifadeler kullanıldı: