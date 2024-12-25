ASELSAN'dan toplam 58,6 milyon dolarlık ihracat sözleşmesi

AA
ASELSAN, bu kez Türk Devletleri Teşkilatı üyesi bir ülke ile ihracat sözleşmeleri imzaladı.
ASELSAN'ın imzaladığı sözleşmeye göre, elektro-optik ve haberleşme sistemlerinin doğrudan satışına ilişkin toplam tutarı 58,6 milyon dolar olan ihracat planlanıyor.
KAP'A AÇIKLADI
ASELSAN, Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yaptığı açıklamada yeni iş ilişkisini duyurdu.
ELEKTRO-OPTİK VE HABERLEŞME SİSTEMLERİ SATIŞI
Açıklamada, "ASELSAN, Türk Devletleri Teşkilatı üyesi bir ülke ile elektro-optik ve haberleşme sistemlerinin doğrudan satışına ilişkin toplam tutarı 58,6 milyon dolar olan ihracat sözleşmeleri imzalamıştır." denildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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