ASELSAN'ın 2023'teki net karı 7,4 milyar lira oldu! 2024'te de dünyaya ilkleri sunmaya hazır Savunma sanayisi şirketi ASELSAN, 2023 yılındaki ekonomik faaliyetleri aktararak, ihracatını ve kârlılığını artırdığını ilan etti. ASELSAN Genel Müdürü Akyol, yaptığı açıklamada ihracatın artarak devam edeceğini ve AR-GE çalışmaları ile ürün geliştirilmesine devam edileceğini bildirdi.

AA

ASELSAN'dan yapılan açıklamada, şirketin enflasyon muhasebesi uygulanmış 2023 yılı finansal sonuçları paylaşıldı.

Buna göre, şirketin yıllık cirosu geçen yıl 2022'ye kıyasla yüzde 10 büyüyerek 73,6 milyar liraya ulaştı.

ASELSAN'ın brüt kârı, aynı dönemde yüzde 13 artarken Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kârı (FAVÖK) yüzde 14 artış göstererek 16 milyar liraya yükseldi.

FAVÖK marjı yüzde 22 olarak gerçekleşen ASELSAN’ın geçen yıl net kârı 7,4 milyar lira oldu.

Şirketin öz kaynaklarının aktife oranı da yüzde 59 olarak açıklandı.

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, yayınlanan açıklamada Türkiye Yüzyılı'nın simgesi olan 2023’e damga vurduklarını belirterek şöyle konuştu:

ASELSAN olarak, 2023 yılını en başarılı şekilde tamamlayan kurumlardan biri olduk. Türkiye'ye ve ordumuza birçok yeni ve kritik teknolojiyi kazandırdık. CENK, AKREP ve ALPER radarları, YENER Mayın Tespit Sistemi, ASELFLIR-400 Kamerası, Gözde Güdüm Kiti, Gökdeniz Hava Savunma Sistemi, ODAKAN kamera ailesi 2023’te ilk defa envantere giren ürünlerimizin sadece bir kısmıdır. Oyun değiştirici bir rol oynayacağını düşündüğümüz birçok üründe de son aşamaya geldik.

"2023, başarılar elde ettiğimiz bir yıl oldu"

Dünyanın en iyi kamerası ASELFLIR-500, ülkemizin ilk uzun menzilli hava savunma sistemi SİPER, ilk ufuk ötesi sonarımız DÜFAS, ilk AESA uçak burun radarımız, güdümlü mühimmatımız TOLUN, otonom sualtı aracımız DERİNGÖZ gibi ürünlerimizde de 2023, çok önemli mesafeler katettiğimiz, başarılar elde ettiğimiz bir yıl oldu.

"2023 sonunda bakiye siparişleri, rekor kırdı"

Bu ürünlerin birçoğunda test aşamalarını başarıyla tamamladık, bazılarında seri üretim aşamasına geçtik. ASELSAN olarak ülkemiz için var gücümüzle çalışmaya, teknoloji üretmeye ve hep daha ileriye gitmek için gayret göstermeye devam ediyoruz. 2023 yılında aldığımız 5 milyar dolarlık sipariş ile şirketimizin 2023 sonunda bakiye siparişleri, tarihi rekor seviye olan 11 milyar dolara ulaştı.

"İhracat yapılan ülke ve ürün çeşidi arttı"

4 ülkeye ilk defa ihracat yaptık. 20’den fazla ürünü ilk defa ihraç ettik. Özellikle dünyanın diğer ucunda, Şili’de kazandığımız tank modernizasyon ihalesi ile ASELSAN’ın bu alandaki yetkinliğini kanıtlamış olduk.

"2023 yılında, 601 milyon dolarlık yeni ihracat sözleşmesi imzaladık"

Geçen yıl, 601 milyon dolarlık yeni ihracat sözleşmesi imzalayarak tarihi bir başarıya ulaştıklarını aktaran Akyol, Türkiye’nin gurur kaynağı olan ve yurt dışına da ihraç edilen birçok platformu ASELSAN teknolojileriyle donattıklarını ifade ederek şu değerelendirmede bulundu:

Bu teknolojilerle, ATAK, HÜRKUŞ, Bayraktar TB2, Anka, MİLGEM, Ejder Yalçın, Kirpi gibi marka platformlarımızın gücüne güç katıyoruz. 2023 yılında, dünyanın en büyük savunma sanayi şirketleri arasında 47. sıraya yükseldik.

Türkiye’nin en çok AR-GE harcaması yapan şirketi

Türkiye’nin en çok AR-GE harcaması yapan şirketleri arasında başı çektiklerini dile getiren Akyol, 2023 yılında çalışan sayısının, büyük çoğunluğu mühendis olmak üzere, 10 bin 500’ü geçmesinin de ASELSAN’ın geldiği seviyeyi gösteren bir başka gelişme olduğunu kaydetti.

"ASELSAN'ın yatırımları arttı"

ASELSAN'ın, yüksek teknolojiyi geliştirmek ve üretmek için yatırımlarını da sürekli artırdığını belirten Akyol, sözlerini şöyle tamamladı:

Geçtiğimiz yıl, İleri Malzeme Tesisi, Güdüm Kiti Entegrasyon ve Üretim Tesisi ile Elektronik Harp Üretim ve Entegrasyon Tesisi faaliyete geçti.

"2024 yılında da dünyaya ilkleri sunacak ve ihracat odaklı büyüme stratejisini sürdüreceğiz"

FLIR kamera sistemleri, hava savunma sistemleri, mikroelektronik ve AESA radar alanları için de 4 önemli ve büyük yatırımı daha başlatmış durumdayız. Başarılarımız, bizi Türkiye Yüzyılı'nda daha fazlasını yapma yönünde motive ediyor. Güven veren teknolojilerle yaklaşık yarım asırdır ülkemize hizmet etmeyi başardık. Geliştireceğimiz teknolojilerle, Türkiye Yüzyılı'nın en önemli aktörlerinden, Milli Teknoloji Hamlemizin de en değerli paydaşlarından biri olmayı sürdüreceğiz. 2024 yılında da alanında en iyi ürünleri yapacak, dünyaya ilkleri sunacak ve ihracat odaklı büyüme stratejisini sürdüreceğiz.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)