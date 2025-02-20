ASELSAN'ın GÖKTAN atışlı testini başarıyla gerçekleştirildi

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ASELSAN, ürün gamına GÖKTAN Sistemi'ni de ekledi.

ASELSAN tarafından geliştirilen GÖKTAN Projesi'nde atışlı testler başarıyla tamamlanırken bu sayede hava platformlarından atılan TOLUN mühimmatı, karadan karaya vuruş kabiliyeti elde etti.

GÖKTAN'ın 18 Şubat'ta gerçekleştirilen atışında ASELSAN'ın TOLUN mühimmatı belirlenen hedefe tam isabetle ulaştı.

GÖKTAN Projesi ile TOLUN'a roket motoru entegrasyonu, komuta kontrol ve atış kontrol sistemleri ile görev planlama ve atış bilgilerinin işletiminin yanı sıra test faaliyetinde roket motorundan ayrılma sonrası TOLUN'un kanatlarını açarak belirlenen hedefe ulaşması sağlandı.

GÖKTAN

Kritik hedeflerin platform bağımsız önlenmesine yönelik oluşturulan GÖKTAN, ASELSAN ana yükleniciliğinde, DELTA-V iş birliğiyle gerçekleştirildi.

360 DERECE ATIŞ KABİLİYETİ VAR

Yol noktası tanımlamanın yanı sıra merkezi ve bağımsız kullanım yeteneği bulunan GÖKTAN, platform manevrasına gerek kalmadan 360 derece atış kabiliyetiyle dikkati çekiyor.

ARDIŞIK ATEŞLEME ÖZELLİĞİ

Eğik atış yapabilen GÖKTAN'ın çoklu angajman ve ardışık ateşleme özelliği bulunuyor.

"SAVUNMA SANAYİMİZİN BAŞARIDAN BAŞARIYA KOŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün de "GÖKTAN ile GökVatan'a oyun değiştiren milli teknoloji imzası..." diyerek sosyal medya hesabından gelişmeyi değerlendirerek şu ifadeleri kullandı:

ASELSAN’ın GÖKTAN Projesinde atışlı test başarıyla tamamlandı. DeltaV roketi ile fırlatılan TOLUN, roketten ayrıldıktan sonra kanatçıklarını açarak hedefine tam isabetle ulaştı.

Bu zamana kadar hava platformlarından atılan ve başarısını defalarca kanıtlamış TOLUN mühimmatı, karadan-karaya vuruş yeteneğini de kazanmış oldu.