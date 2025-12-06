Asgari ücret, 2002'den bu yana dolar bazında 4,6 kat yükseldi: Türkiye, Avrupa'da 4. sırada

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), enflasyon rakamları, asgari ücretin geçmişten günümüze değişimi konularına ilişkin açıklamada yaptı.

Açıklamada, Türkiye ekonomisinin fiyat istikrarını güçlendirmeye yönelik programının etkilerinin belirginleştiği, enflasyonun da son dört yılın en düşük seviyeleri gördüğü aktarıldı.

Ayrıca ekonomik dönüşüm sürecinin temel hedefi olan kalıcı tek haneli enflasyona doğru ilerleyişin, özellikle 2024 sonrasında hızlanan dezenflasyon süreciyle desteklendiği belirtildi.

NET ASGARİ ÜCRET 2002'YE KIYASA DOLAR BAZINDA 4,6 KAT ARTTI

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, açıklamasında, "Net asgari ücret dolar bazında 520 dolara yükselerek 2002’ye kıyasla 4,6 kat artış gösterdi. Uluslararası karşılaştırmalarda Türkiye, Ocak 2025 itibarıyla Polonya, Romanya ve Macaristan’ın ardından Avrupa grubunda 4’üncü sırada yer aldı." dedi.

"ENFLASYON GERİLİYOR"

Asgari ücretteki artışların bu zamana kadar enflasyon rakamlarının üzerinde gerçekleştiği belirtilen açıklamada, "Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın yürüttüğü mali disiplin ile 2022 Ekim’de yüzde 85,5 seviyesine çıkan yıllık enflasyon, 2025 Kasım ayında yüzde 31,1 seviyesine kadar geriledi. Gıda, temel mal, hizmet, kira ve eğitim gibi enflasyon sepetinin ana kalemlerinde de dikkat çekici düşüşler kaydedildi. Aynı dönemde gıda enflasyonu 43 puan, temel mal enflasyonu 38 puan, hizmet enflasyonu 52 puan, kira enflasyonu 62 puan, eğitim enflasyonu 39 puan düştü.

"FİYATLARDAKİ DÜŞÜŞ KALICI EĞİLİMDE"

Böylece fiyatlardaki iyileşme genel ve kalıcı bir eğilime işaret etti. Kasım ayında görülen son 42 ayın en düşük kira enflasyonu, konut arzını artıracak projelerle birlikte önümüzdeki dönem için ek bir iyileşme alanı oluşturdu.

"2002-2025 DÖNEMİNDE ASGARİ ÜCRETİN 2,2 KAT ARTMASI, ÜCRET POLİTİKALARININ ALIM GÜCÜNÜ KORUMADAKİ ROLÜNÜ GÖSTERİYOR"

2002-2025 döneminde asgari ücretin reel olarak 2,2 kat artması, ücret politikalarının alım gücünü korumadaki rolünü gösteriyor. Hükümet programı süresince asgari ücret artışları çoğu dönemde enflasyonun üzerinde gerçekleşti. 2023’te enflasyon yüzde 64,8 iken asgari ücret yüzde 107,3 artırıldı. 2024’te enflasyon yüzde 44,4 olurken artış yüzde 49,1 seviyesinde gerçekleşti. 2025’te asgari ücret yüzde 30 artışla 22 bin 104 liraya çıktı. Net asgari ücret dolar bazında 520 dolara yükselerek 2002’ye kıyasla 4,6 kat artış gösterdi.

"TÜRKİYE AVRUPA'DA 4. SIRADA"

Uluslararası karşılaştırmalarda Türkiye, Ocak 2025 itibarıyla Polonya, Romanya ve Macaristan’ın ardından Avrupa grubunda dördüncü sırada yer aldı." ifadelerine yer verildi.

"OLUMLU TABLOYA İLİŞKİN BEKLENTİLER SÜRÜYOR"

Enflasyonda sağlanan kazanımların güçlenerek devam edeceği belirtilerek, şunlar kaydedildi: