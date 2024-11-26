Asgari ücret görüşmeleri aralık ayında başlayacak

Haber Merkezi

Yaklaşık 7 milyon asgari ücretli çalışan ve asgari ücretle birlikte değişecek ödemeler açısından vatandaşlar, asgari ücrete yapılacak zam oranına odaklandı.

Asgari ücrette zam pazarlığı, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplanmasıyla birlikte önümüzdeki ay başlayacak.

Konuyla ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’dan Kabine toplantısı sonrası açıklama geldi.

İLK TOPLANTI ARALIK'IN BİR YA DA İKİNCİ HAFTASINDA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, görüşmelerin aralık ayının ilk ya da ikinci haftasında başlayacağını söyledi.

Vedat Işıkhan, asgari ücret sürecinin geçen seneki gibi yürütüleceğini aktardı.

"ASGARİ ÜCRET TAKVİMİ BELLİ OLUNCA SÜRECİ AÇIKLAYACAĞIZ"

Vedat Işıkhan, "Süreci geçen seneki gibi yürüteceğiz. Aralık ayının ilk haftası ya da ikinci haftası taraflarla bir araya geleceğiz, biz hazırız. Asgari ücret takvimi belli olunca süreci açıklayacağız." dedi.

KOMİSYON KİMLERDEN OLUŞUYOR

İşçi tarafını en fazla üyeye sahip olan Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil edecek.

İLK TOPLANTI BAKANLIKTA

Asgari ücret tespit komisyonunun ilk toplantısı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda olacak.

İLK TOPLANTIDA ENDEKSLER İNCELENECEK

Asgari ücret belirlenirken birçok veri dikkate alınacak. Enflasyon ve geçinme endeksleri masada olacak.

ASGARİ ÜCRETİN BELİRLEYECEĞİ ALAN

Asgari ücret rakamı; işsizlik maaşı, kıdem tazminatı, GSS primleri, askerlik ve doğum borçlanması, isteğe bağlı sigorta primleri, staj ücretleri, asgari ücretlilerin rapor ücretlerinin de aralarında olduğu birçok kalemi etkiliyor.

MEVCUT ASGARİ ÜCRET NE KADAR

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 20 bin 2 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 17 bin 2 lira 12 kuruş olarak uygulanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 23 bin 502 lira 94 kuruş.

ASGARİ ÜCRETE ZAM SENARYOLARI

Aralık ayı sonunda belirlenecek asgari ücrete yapılacak zamla ilgili bugüne kadar açıklanan veriler ve hedefler üzerinden zam senaryoları:

Yüzde 17,5 / Orta Vadeli Plan 2025 Enflasyon Hedefi / 19 bin 977,35 lira

Yüzde 21,5 / Merkez Bankası 2025 Enflasyon Hedefi / 20 bin 657,43 lira

Yüzde 30 / Hedef Enflasyon + Refah payı / 22 bin 102,60 lira

Yüzde 35 / Gerçekleşen ve Hedef enflasyon ortalaması / 22 bin 952,70 lira

yüzde 41,5 / Orta Vadeli Plan 2024 Enflasyon Hedefi / 24 bin 057,83 lira

Yüzde 44,0 / Merkez Bankası 2024 Enflasyon Hedefi / 24 bin 482,88 lira

Yüzde 50 / Yaklaşık 2024 Ocak zam oranı tekrarlanırsa / 25 bin 503,00 lira

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından toplantıya çağrılıyor ve yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında teamül üzerine aralık ayında dört kez toplanıyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde Komisyon başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.