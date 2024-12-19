Asgari ücret pazarlığında sona geliniyor! Gündemdeki rakamlar

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Asgari ücret 7 milyondan fazla işçiyi, asgari ücrete yakın maaş alan alanlar ve bu ücretle birlikte değişecek öremeler açısından tüm Türkiye'yi yakından ilgilendiriyor.

Asgari ücreti Asgari Ücret Komisyon'u belirliyor.

Komisyonda, işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için TÜRK-İŞ temsil ediyor.

Komisyon bugüne kadar iki toplantı yaparak ekonomik verileri değerlendirdi.

Bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan başkanlığında saat 11.00'de başlayacak üçüncü toplantıda rakamların gündeme gelmesi bekleniyor.

MECVUT ASGARİ ÜCRET NET 17 BİN 2 LİRA

Asgari ücret, 2024'te bir işçi için aylık brüt 20 bin 2 lira 50 kuruş, kesintiler düştüğünde ise net 17 bin 2 lira 12 kuruş olarak uygulandı.

Ele geçen net asgari ücret günlük ise 667 lira.

ASGARİ ÜCRETİN İŞVERENE MALİYETİ

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 23 bin 502 lira 94 kuruş. Bunun 20 bin 2 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 3 bin 100 lira 39 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 400 lira 5 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

ASGARİ ÜCRETLE BİRLİKTE DEĞİŞECEKLER

Asgari ücret rakamı; işsizlik maaşı, kıdem tazminatı, GSS primleri, askerlik ve doğum borçlanması, isteğe bağlı sigorta primleri, staj ücretleri, asgari ücretlilerin rapor ücretlerinin de aralarında olduğu birçok kalemi de etkiliyor.

ASGARİ ÜCRETTE ZAM SENARYOLARI

Bugüne kadar dillendirilen rakamlara göre asgari ücret beklentileri ise şöyle sıralanıyor:

Orta Vadeli Plan 2025 Enflasyon Hedefi üzerinden yüzde 17,5 zamla: 19 bin 977,35 lira

Piyasanın tahmini olan yüzde 20 zam üzerinden: 20 bin 402,4 lira

TCMB 2025 Enflasyon Hedefi üzerinden yüzde 21,5 zamla: 20 bin 657,43 lira

Hükümet temsilcilerinin ve işverenin dillendirdiği yüzde 25 zam üzerinden: 21 bin 252,5 lira

Hedef Enflasyon + Refah payı üzerinden yüzde 30 zamla: 22 bin 102,60 lira

Gerçekleşen ve Hedef enflasyon ortalaması üzerinden yüzde 35 zamla: 22 bin 952,70 lira

Yüzde 40 zam üzerinden: 23 bin 802.8 lira

Orta Vadeli Plan 2024 Enflasyon Hedefi üzerinden yüzde 41,5 zamla: 24 bin 057,83 lira

TCMB 2024 Enflasyon Hedefi üzerinden yüzde 44 zamla: 24 bin 482,88 lira

2024 Ocak zam oranına yakın yüzde 45 zamla: 24 bin 652,9 lira

ASGARİ ÜCRETİN DOLAR BAZINDA GELDİĞİ NOKTA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücretle ilgili olarak “Türkiye'de görevi devraldığımızda en düşük emekli aylığı 66 lira, yani 43 dolardı. Asgari ücret ise 184 liraydı, bu rakam da 122 dolara denk geliyordu. Bugün en düşük emekli maaşı 12 bin 500 lira, yani 370 dolar. Asgari ücretin dolar bazından karşılığı ise 590 dolar.” açıklamasını yaptı.