Asgari ücret tespit komisyonu önerisi Türk-İş'e sunuldu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan ile Türk-İş Genel Başkanı Atalay, asgari ücret tespit komisyonunun yapısını görüştü.

Yayınlama Tarihi: 01.12.2025 19:15
  • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Türk-İş Genel Başkanı Atalay ile görüştü.
  • Asgari ücret komisyonunun 5 işveren, 5 işçi ve 1 hükümet temsilcisinden oluşması önerisi sunuldu.
  • Türk-İş Başkanlar Kurulu, öneriyi değerlendirmek için yarın toplanacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı İsmail Işıkhan, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ile bir araya gelerek asgari ücret tespit komisyonunun yapısını ele aldı.

Bakan Işıkhan, komisyonun 5 işveren, 5 işçi ve hükümeti temsil eden 1 üyeden oluşması önerisini Atalay’a sundu.

TÜRK-İŞ, ÖNERİYİ YARIN DEĞERLENDİRECEK

Türk-İş Başkanlar Kurulu, öneriyi değerlendirmek üzere yarın saat 10.00’da toplanacak.

