Asgari ücret toplantı tarihi belli oldu

Asgari ücret mesaisi başlıyor.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun işleyişini ele almak için 21 Ekim'de toplanılacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 9 Ekim'de "Sendikal Örgütlenmenin Yaygınlaştırılması" gündemiyle topladığı Üçlü Danışma Kurulu'nu, 21 Ekim'de bir kez daha toplayacak.

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU'NUN YAPISI ELE ALINACAK

Bakanlığın ev sahipliğindeki toplantıda, taraflar aralık ayında başlayacak asgari ücret görüşmeleri öncesi Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısı ve işleyişiyle ilgili görüş alışverişinde bulunacak.

İŞÇİ SENDİKALARI MASADA YOK

Bu yıl işçi sendikaları, asgari ücret belirleme komisyonlarına katılmayacaklarını açıkladı. Bunun temel nedenlerini ise sendika üyesi asgari ücretli bulunmaması, komisyonlarda yeterince pazarlık imkanı olmadığı gerekçeleri ile ifade ediliyor.

İŞÇİ TARAFI KOMİSYONUN İŞLEYİŞİNE TEPKİLİ

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, 25 Aralık 2024'te düzenlediği basın toplantısında 2025 yılı için geçerli olacak asgari ücret rakamını eleştirerek, "Adil olmayan bir komisyonda maalesef 50 sene durduk. Bu saatten sonra adil bir düzenleme yapılmadığı müddetçe bir daha biz TÜRK-İŞ olarak Asgari Ücret Tespit Komisyonuna katılmayacağız." açıklamalarında bulunmuştu.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan da 27 Ekim 2025'te Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısının değişmesi gerektiğine işaret ederek, 2026 yılında geçerli olacak asgari ücretin belirlenme süreciyle ilgili, "TÜRK-İŞ ile yine bir görüşmemiz oldu. Katılmayacaklarını tekrar teyit ettiler. Bizim de katılmayacağımızı kendilerine tekrar ifade ettim." demişti.

7 MİLYON ASGARİ ÜCRETLİ VAR

Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) yapılan bildirimlere göre Türkiye’de yaklaşık 7 milyon asgari ücretli bulunuyor.

Asgari ücrete komşu ücretlerle çalışanlar (asgari ücretin iki katına kadar ücret alanlar) yaklaşık 13 milyon rakamına ulaştı.

Asgari ücrete yapılacak zam oranı özel sektör işletmelerinde referans noktası alındığından aslında bütün çalışanları asgari ücret zammı etkiliyor.

2025 YILININ ASGARİ ÜCRETİ NET 22 BİN 104 LİRA

Asgari ücret, halen bir işçi için aylık brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş, kesintiler düştüğünde net 22 bin 104 lira 67 kuruş olarak uygulanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti bir işçi için 30 bin 621 lira 48 kuruş. Bunun 26 bin 5 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 4 bin 95 lira 87 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 520 lira 11 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

YILDA BİR KEZ ZAM

Şu anda 22 bin 104 TL olarak uygulanan asgari ücretin, 2026 yılında da 2024 ve 2025 yıllarında olduğu gibi bir kez zamma tabi tutulması bekleniyor. Bir diğer ifade ile 2026 yılında asgari ücrete iki kez zam veya ara zam yapılması düşünülmüyor.

Böyle olunca da 2026 yılı Ocak ayında uygulanmaya başlayacak zam miktarı kritik önem taşıyor.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.

Komisyon, yeni asgari ücret çalışmaları kapsamında aralık ayında belirlenen tarihlerde toplanıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde ise başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

ASGARİ ÜCRETİN ETKİLEDİĞİ DİĞER ÖDEMELER

Asgari ücrete bağlı olarak belirlenen primler, gelirler, destekler, aylıklar bulunuyor. Bu sebeple 2026 Ocak ayından geçerli olmak üzere belirlenecek asgari ücret, aşağıda belirtilen konuları da aynı oranda değiştirecek.

Asgari ücretle birlikte değişen ödemeleri şöyle sıralanıyor:

-Sigorta Primine Esas Kazanç Tutarlarından istisna olan yemek parası, çocuk ve aile yardımı tutarları.

-Hizmet borçlandırılmasına esas tutarlar.

-Yurt dışında geçen sürelerin borçlandırılmasına esas tutarlar.

-Doğum borçlanması, askerlik borçlanması.

-İsteğe bağlı sigorta primleri gibi tutarlar.