Asgari ücrete çifte zam teklifi! Yılda 2 kez zamlanacak...

Asgari ücret zammı, vatandaşın gündeminde.

Emekli ve memur zamları sonrası asgari ücret ile alakalı bir gelişme beklentisi, hala sürüyor.

Asgari ücret konusunda yaşanan her gelişme dikkatle takip edilirken son olarak AK Partili vekillerden asgari ücrete dair dikkat çeken bir talep geldiği öğrenildi.

ASGARİ ÜCRETE "ÇİFT ZAM" ÖNERİSİ

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Kızılcahamam’da 3 günlük kampını dün tamamlayan AK Parti'de 'ortak akıl' oturumlarında kabine üyelerine en çok soru, öneri ve eleştiri ekonomiden geldi.

Edinilen bilgilere göre, bazı milletvekilleri asgari ücret ve memur maaşı arasındaki makasın açıldığını, bu makasın bir an önce kapatılması gerektiğini, asgari ücretin de memur maaşı gibi 6 ayda bir zam alacak şekilde düzenlenmesi gerektiğini söyledi.

İlk kez farklı bir formatta düzenlenen kampta, yüksek ev kiraları, enflasyon ve fahiş fiyatlarda da gündeme geldi.