Özgür Özel'den asgari ücret açıklaması: 2026 geçim değil seçim yılıdır

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 3. toplantısının ardından 2026 yılı için belirlenen asgari ücreti açıkladı.

Açıklamaya göre yeni asgari ücret yüzde 27,53 artışla birlikte 28 bin 75 TL oldu.

Asgari ücretin belirlenmesinin ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel açıklama yaptı.

"ASGARİ ÜCRET AÇLIK SINIRININ ALTINDADIR"

Açıklanan rakama tepki gösteren Özel, açıklamasında şunları kaydetti:

AK Parti, milyonlarca işçiyi ilgilendiren asgari ücreti %27 artışla 28 bin 75 lira olarak açıkladı.



Bugün resmi açlık sınırı 30.000 liradır. Asgari ücret tarihimizde ilk kez, açlık sınırının altında açıklanmıştır.



Defalarca uyardık, işçinin hakkı olan 39.000 lirayı istedik. Ama salonlara hapsolan AK Parti sokağın sesini duymadı, 2026’nın sefalet yılı olacağını bugünden ilan etti.

"ASGARİ ÜCRETLİLERE GEÇİM GARANTİSİ YOK"

Kararın alınmasında sorumlu kişinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu söyleyen Özel, "Bu ülkede havaalanını, köprü, yol işleten zenginlere geçiş garantisi var ama asgari ücretlilere geçim garantisi yok! İşte AK Parti’nin kara düzeni budur.

Kimse yanlışa düşmesin. Bu rakamın, bu rezaletin tek sorumlusu Sayın Erdoğan’dır." dedi.

"2026 SEÇİM YILIDIR"

Özel, mesajının sonunda bir kez daha erken seçim çağrısı yaparak, şu ifadeleri kullandı: